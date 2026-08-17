La Roma trouve un accord avec Porto pour le transfert de Rodrigo Mora

Le club italien de la Roma et le FC Porto sont proches d’un accord définitif pour le transfert du talentueux milieu de terrain Rodrigo Mora. Selon Goal.com, les deux clubs ont commencé à échanger tous les documents nécessaires, tandis que le joueur né en 2007 était devenu l’une des principales cibles du club romain. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Malgré certaines difficultés apparues dans les négociations ces derniers jours, les parties ont intensifié leurs efforts au cours des dernières heures afin de finaliser l’accord. Le FC Porto réclamait initialement 50 millions d’euros pour le joueur. Toutefois, les projets du club sur le marché des transferts et ses besoins financiers ont entraîné une modification des conditions.

Détails du transfert et conditions financières

Selon le Corriere dello Sport, la Roma n’a pas changé de position après le rejet de ses premières offres et un accord définitif a été trouvé. Le montant du transfert s’élève à 25 millions d’euros et pourrait atteindre 30 millions d’euros avec les bonus. Porto conservera également le droit de percevoir 50 % du montant d’une future revente.

Après un échange téléphonique décisif entre l’agent Jorge Mendes et le directeur sportif de la Roma, Toni D’Amico, les parties sont parvenues à un accord. Le joueur attend lui aussi le feu vert pour rejoindre Rome et devrait arriver dans la capitale italienne dans les prochains jours.

La situation du joueur et le contrat

La situation autour de Rodrigo Mora s’était fortement tendue ces dernières semaines. Laissé sur le banc samedi lors du match contre Rio Ave, le joueur a vu ses représentants critiquer ouvertement l’approche de la direction et du staff technique de Porto. Cette situation a provoqué des tensions au sein du club, sans toutefois empêcher l’issue positive des négociations.

La Roma est prête à offrir au jeune talent un contrat de cinq ans. Celui-ci prévoit un salaire net annuel de 2 millions d’euros. Les supporters romains attendent avec grand intérêt de voir l’impact de cette nouvelle recrue sur le jeu de l’équipe.