La Roma s’accorde avec Porto pour le transfert de Rodrigo Mora

Le club italien de la Roma est proche de finaliser un transfert important pour renforcer son effectif. Selon Goal.com, les Romains ont atteint l’étape de l’échange des documents afin de recruter le talentueux milieu de terrain de Porto, Rodrigo Mora. Le transfert de ce jeune joueur né en 2007 devrait être finalisé prochainement, et il est appelé à jouer un rôle important au sein du club de la capitale. Cette information a été rapportée par Goal.com .

Détails du transfert et conditions financières

Selon Corriere dello Sport, Porto réclamait initialement 50 millions d’euros pour son joueur. Cependant, les besoins financiers liés au marché des transferts et les négociations concernant la valeur du joueur ont finalement abouti à un accord différent. La Roma a formulé une offre comprenant 25 millions d’euros garantis, pour une valeur totale pouvant atteindre 30 millions d’euros avec les bonus.

L’un des aspects les plus remarquables de l’accord est la clause prévoyant 50 % d’une éventuelle revente. Le club portugais avait besoin de liquidités pour être actif sur le marché des transferts et recruter les joueurs dont il avait besoin. Cette situation financière, ainsi que l’implication du célèbre agent Jorge Mendes, ont joué un rôle décisif dans l’issue positive des négociations.

Situation du joueur et conditions contractuelles

Malgré quelques désaccords entre les parties au cours des négociations, la situation a rapidement trouvé une issue. Rodrigo Mora devrait rejoindre Rome dans les prochains jours, passer sa visite médicale et signer son contrat avec sa nouvelle équipe. Un contrat de cinq ans est prévu, avec un salaire annuel net de 2 millions d’euros.

Selon les informations disponibles, le joueur souhaitait lui aussi que le transfert soit conclu rapidement et était lassé de la situation compliquée. Cantonné au banc au sein du championnat portugais et manquant de temps de jeu, le milieu de terrain veut s’imposer en Serie A italienne. La direction de la Roma mise ainsi sur un jeune talent et pose les bases de l’avenir.