le capitaine de l’équipe nationale d’Ouzbékistan et meilleur buteur actuel de Turquie Eldor Shomurodov pourrait poursuivre sa carrière dans le championnat américain. Selon le célèbre journaliste sportif turc Oğuz Oruç d’après les informations qu’il a publiées, le club de MLS nord-américaine St. Louis City étudie sérieusement la possibilité de recruter l’attaquant ouzbek de 31 ans.

L’attaquant, qui défend actuellement les couleurs d’Istanbul Başakşehir, est lié par un contrat officiel avec le club turc jusqu’en juin 2028 Başakşehir avait racheté les droits d’Eldor à la Roma après son excellente saison en prêt.

Soulier d’or et reconnaissance mondiale

La saison écoulée a été la plus brillante et la plus productive de la carrière de Shomurodov :

Meilleur buteur de la Süper Lig : Il a disputé 34 rencontres dans le championnat turc et inscrit 22 buts tout en délivrant 5 passes décisives, remportant ainsi le Soulier d’or ;

Record international : Eldor Shomurodov compte 95 sélections avec l’équipe nationale d’Ouzbékistan et a inscrit 45 buts ce qui lui permet de conserver le statut de meilleur buteur de l’histoire du pays ;

Chef-d’œuvre de la Coupe du monde 2026 : Le superbe but de Shomurodov contre la République démocratique du Congo lors de la Coupe du monde 2026 a été classé par la FIFA parmi les plus beaux buts du tournoi, à la 2e place ;

Une forte demande sur le marché des transferts : Lors du mercato estival, l’attaquant aurait reçu des offres de l’Arabie saoudite, de la Russie et d’autres grands clubs turcs.

Quelle équipe est le St. Louis City qui courtise Shomurodov ?

Voici les faits essentiels sur le club qui représente l’État américain du Missouri et dispute ses matchs à domicile dans la moderne enceinte CityPark :

Une gouvernance historique : Fondée en 2019 et ayant fait ses débuts en MLS en 2023, l’équipe est dirigée par Carolyn Kindle. Il s’agit du premier club de l’histoire de la ligue dont la participation de contrôle est entièrement détenue par des femmes ;

Un débutant record : Lors de sa saison inaugurale, St. Louis City a remporté ses quatre premiers matchs et est devenu la première nouvelle équipe de l’histoire de la MLS à réussir le meilleur départ ;

Des résultats réguliers : La saison 2026 est la quatrième du club en championnat. En février 2026, le célèbre gardien Roman Bürki est devenu le premier joueur de l’histoire du club à atteindre 100 apparitions, tandis qu’en août, l’équipe a porté à 10 matchs sa série d’invincibilitédans toutes les compétitions, établissant un nouveau record du club.

Après avoir évolué dans les championnats d’Ouzbékistan, de Russie, d’Italie (Genoa, Roma, Spezia, Cagliari) et de Turquie, et avoir marqué dans toutes les compétitions, le départ de l’attaquant vers les États-Unis pourrait constituer un nouveau chapitre majeur de sa carrière.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.