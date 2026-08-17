Mourinho apparaît avec un œil au beurre noir : que s’est-il réellement passé ?

Le Real Madrid a battu Schalke 04 sur le score de 3-0 lors de son dernier match amical avant la nouvelle saison.

Cependant, l’un des aspects les plus commentés de la rencontre a été l’apparence de l’entraîneur principal du « club royal » José Mourinho. Le spécialiste portugais est apparu sur le banc avec un hématome sous l’œil, suscitant diverses spéculations parmi les journalistes et les supporters.

« Sans lunettes, il ne se serait rien passé » : Mourinho révèle le secret de sa blessure

À l’issue de la rencontre, le « Special One » a expliqué en conférence de presse l’origine de sa blessure au visage et révélé qu’elle était survenue à l’entraînement :

« Pendant l’entraînement, le ballon m’a frappé au visage. Si je n’avais pas porté de lunettes à ce moment-là, il ne serait probablement resté aucune trace. Cela aurait même pu être bien pire », a déclaré José Mourinho.

Une victoire convaincante 3-0 contre Schalke

Lors de son dernier match de préparation avant la saison, l’équipe madrilène a livré une prestation convaincante :

Les buteurs : Kylian Mbappé, Dean Huijsen et Carlos Espí ont marqué contre le club allemand, offrant au Real Madrid une large victoire ;

Début de la saison : Il s’agissait du dernier match de préparation du Real Madrid avant le début de la nouvelle saison.

Le géant madrilène entamera la nouvelle saison du championnat d’Espagne le 22 août par un match contre l’Espanyol.

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