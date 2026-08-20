Drogba adresse un message inattendu à Mourinho par l’intermédiaire de Diomande

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Drogba adresse un message inattendu à Mourinho par l’intermédiaire de Diomande

Le jeune talent Yan Diomande, arrivé au Real Madrid lors du mercato estival, a raconté les détails de son échange intéressant avec Didier Drogba, légende de Chelsea et du football ivoirien. Drogba a donné à la jeune star de précieux conseils sur le fait de jouer sous les ordres de José Mourinho et sur la manière de travailler avec l’entraîneur.

« C’est un homme bien, mais tu dois beaucoup travailler » : le conseil de Drogba

Yan Diomande s’est souvenu de l’avertissement et des recommandations reçus lors de son échange avec l’attaquant légendaire :

« Il y a quelques jours, j’ai parlé avec Didier Drogba. Il m’a dit : “Fais attention, Mourinho est mon père. Tu dois énormément travailler, mais c’est une personne formidable et un homme bien.” » — a déclaré Yan Diomande.

Diomande, Mourinho et les détails de la nouvelle saison du Real Madrid

Indicateur

Informations et faits essentiels

Joueur

Yan Diomande (nouvelle recrue estivale du Real Madrid)

La star qui a donné le conseil

Didier Drogba (légende de Chelsea et de la Côte d’Ivoire)

Entraîneur principal

José Mourinho (Real Madrid)

Lien historique

Drogba a toujours considéré Mourinho comme son père dans le football

Premier match officiel

Samedi 22 août — Déplacement sur le terrain de l’Espanyol

Mourinho et Drogba : une relation de « père et fils » dans le football

À l’époque, durant ses années glorieuses à Chelsea, Didier Drogba a appelé à plusieurs reprises José Mourinho, le technicien portugais, son père dans le football. Leur relation sincère et exigeante a permis au club londonien de remporter de nombreux trophées. Désormais, Yan Diomande devra relever ce défi de l’exigence au sein du club merengue.

Le Real Madrid disputera son premier match officiel de la nouvelle saison du championnat d’Espagne (La Liga) le samedi 22 août, en déplacement face à l’Espanyol.

Selon vous, Yan Diomande peut-il devenir une pièce maîtresse du Real Madrid sous la direction de José Mourinho ?

Partagez votre avis dans les commentaires et transmettez immédiatement cette information intéressante aux supporters du Real Madrid !

Didier DrogbaJosé MourinhoReal MadridChelseaEspanyol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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