Javier Mendez stupéfait par les 23 kg perdus par Michael Morales

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Javier Mendez stupéfait par les 23 kg perdus par Michael Morales

Champion de l’UFC Islam MakhachevL’entraîneur principal d’Islam Makhachev, Javier Mendez, a évalué la perte de plus de 20 kg en peu de temps du combattant équatorien invaincu Michael Morales. Cette décision de Morales, qui a perdu du poids pour être le remplaçant officiel du combat pour le titre entre Makhachev et Ian Machado Garry, a non seulement surpris son entraîneur, mais a également révélé ses faiblesses sportives.

« Perdre 23 kg tue l’endurance » : l’analyse de Mendez

Le célèbre entraîneur a souligné que le poids naturel de Morales correspondait à la catégorie des mi-lourds (93 kg), expliquant qu’une perte de poids aussi extrême pouvait coûter cher lors des combats de championnat en cinq rounds :

« Il pesait 100 kg ? (rires) Waouh ! 23 kg ! Mon Dieu, c’est un très grand gaillard ! C’est un poids énorme. En réalité, il devrait combattre chez les mi-lourds, à 93 kg.

Malheureusement, lorsque vous avez une telle masse musculaire et que vous perdez autant de poids, votre énergie diminue au fil des rounds. S’il ne met pas son adversaire KO avant le troisième round, les quatrième et cinquième rounds seront très difficiles pour lui à cause de sa masse musculaire excessive et du processus de perte de poids extrême », a déclaré Javier Mendez.

Michael Morales et les indicateurs de sa perte de poids

Indicateur

Situation du combattant et évaluation de Mendez

Combattant

Michael Morales (Équateur, invaincu)

Poids naturel

Environ 100 kg (adapté à la catégorie des mi-lourds, 93 kg)

Poids perdu

23 kg (perte de poids extrême de plus de 20 kg)

Poids de compétition

Limite des poids mi-moyens (77,1 kg)

Objectif

Être le remplaçant du combat pour le titre entre Makhachev et Garry

Risque principal

Forte baisse du cardio et de la puissance aux 4e et 5e rounds

Le facteur cardio dans les combats pour le titre

Selon Javier Mendez, une telle perte de poids peut fournir une puissance explosive lors des combats courts en trois rounds, mais elle fragilise le combattant dans les affrontements de championnat de 25 minutes en raison de la déshydratation et de la fatigue musculaire.

Selon vous, si Michael Morales affrontait Islam Makhachev dans un combat pour le titre en cinq rounds, pourrait-il préserver son cardio et son endurance, ou les inquiétudes de Mendez sont-elles fondées ?

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez immédiatement cette analyse importante avec les fans de MMA !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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