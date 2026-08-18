Transfert de Luis Henrique : la Roma et l’Inter reprennent les négociations

Le marché des transferts du football italien entre dans une phase intense. La Roma poursuit son activité durant la période estivale afin de renforcer son effectif et cherche à recruter de nouveaux joueurs. Selon Il Tempo, après le transfert de Rodrigo Mora, les Giallorossi ont porté leur attention sur l’ailier brésilien Luis Henrique. Goal.com rapporte cette information.

Il s’avère que l’entraîneur Gian Piero Gasperini a clairement demandé au directeur sportif Tony D’Amico de disposer de deux options de niveau équivalent à chaque poste. Actuellement, l’effectif romain manque d’un ailier polyvalent, capable d’évoluer à différents postes et d’être utile sur les deux côtés. C’est pourquoi les représentants de Trigoria se préparent à prendre une nouvelle initiative concernant le joueur appartenant à l’Inter.

Pourquoi Luis Henrique est-il au centre de l’attention ?

L’ailier brésilien, connu pour son passage au Paris Saint-Germain et à l’Olympique de Marseille, gagne la confiance du staff grâce à ses qualités techniques et tactiques. Selon Filippo Biafora, son profil correspond parfaitement au système en 3-4-2-1 utilisé par Gian Piero Gasperini. De plus, son salaire et la simplicité des conditions du transfert en font une opportunité intéressante pour la direction.

Cependant, les conditions financières joueront un rôle important dans la réalisation de l’opération. Selon les spécialistes, il est peu probable que l’Inter vende immédiatement le joueur pour 30 millions d’euros. En revanche, un accord inspiré de précédents transferts réussis apparaît comme l’option la plus probable.

Les conditions possibles des négociations

Selon l’analyse de Goal.com et d’autres sources, de nouveaux contacts devraient être établis dans les prochaines heures au sujet de ce transfert. Les parties pourraient mener des négociations complexes sur la formule de l’opération. La solution privilégiée serait un prêt avec option d’achat.

Plus précisément, le scénario le plus réaliste serait un prêt avec obligation d’achat, comme dans de récents accords entre d’autres clubs, assorti d’un pourcentage élevé sur une future revente au bénéfice de l’Inter. Si les parties parviennent à trouver un accord, Luis Henrique pourrait bientôt devenir un joueur de la Roma.