Tottenham versera 85 millions de livres à Manchester City pour le transfert de Savinho

Le club londonien Tottenham s’est engagé dans l’un des plus gros transferts du mercato estival. Selon ESPN, l’équipe a trouvé un accord avec Manchester City pour le transfert de l’ailier Savinho et dépensera 85 millions de livres sterling pour cette opération. Le joueur de 22 ans devrait bientôt passer sa visite médicale avant de signer un contrat de longue durée avec le club du nord de Londres. Cette information est rapportée par Goal.com .

Selon les modalités du transfert, Tottenham versera d’abord 75 millions de livres sous forme de paiement garanti, tandis que les 10 millions restants seront accordés en bonus selon les performances du joueur lors de ses prochains matchs. Les négociations entre les deux parties se poursuivaient depuis l’été dernier et ont finalement abouti à un accord définitif.

Les gros transferts et le renouvellement de l’effectif

Savinho a rejoint Manchester City en 2024 en provenance de Troyes. Il a disputé 53 rencontres avec le club mancunien, inscrivant 2 buts et délivrant 12 passes décisives à ses coéquipiers. L’été dernier, Tottenham avait déjà tenté de recruter le joueur, mais celui-ci avait préféré rester à Manchester pour poursuivre la concurrence au sein de l’équipe.

Cependant, lors de la saison achevée, le Brésilien n’a été titularisé que sept fois en Premier League sous les ordres de Pep Guardiola. Alors que les négociations du mercato estival entraient dans leur phase la plus intense, il n’a pas non plus été inclus dans le groupe pour le Community Shield disputé dimanche à Cardiff contre Arsenal. Les sources confirment également que Tottenham poursuit les négociations pour un autre attaquant de Manchester City, Omar Marmoush.

Équilibre financier et dépenses estivales

Avec le recrutement de Savinho, les dépenses totales de Tottenham durant le mercato estival dépassent désormais 300 millions de livres sterling. L’équipe dirigée par Roberto De Zerbi a considérablement renforcé son effectif lors de cette période des transferts. Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Jan Paul van Hecke ont notamment rejoint le club.

Par ailleurs, le club londonien a également recruté les agents libres Marcos Senesi, Andy Robertson et Martin Dubravka. Grâce aux ventes de Luka Vušković, Cristian Romero et Djed Spence, qui lui ont rapporté environ 140 millions de livres, Tottenham est parvenu à maintenir l’équilibre de son budget tout en respectant les règles du fair-play financier.