Manchester City, champion en titre de la Premier League anglaise, cherche activement à renforcer son milieu de terrain et à combler le vide dans l’entrejeu défensif. Selon Paddy Power, après le départ de l’Espagnol Rodri pour le FC Barcelone, les Citizens doivent relever l’immense et difficile défi de trouver un joueur capable de le remplacer. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Rodri était devenu ces dernières années non seulement l’un des joueurs les plus dominants et tactiquement importants de Manchester City, mais aussi de toute la Premier League. Son activité sur le terrain apportait de la stabilité à l’équipe et jouait un rôle décisif dans sa capacité à prendre l’ascendant sur ses adversaires. Son départ est donc devenu un véritable casse-tête pour le staff technique et la cellule de recrutement du club.

Les discussions autour de la piste Enzo Fernández

Selon l’ancien attaquant de l’équipe d’Angleterre Joe Cole, le milieu de Chelsea Enzo Fernández possède le profil technique idéal pour remplir cette mission. Cole souligne que les qualités individuelles du milieu argentin et sa capacité à jouer sous pression font de lui une cible de transfert idéale pour Manchester City.

Le spécialiste a toutefois précisé que le dossier de ce transfert s’annonçait particulièrement complexe. D’après Joe Cole, Enzo Fernández souhaite relever de nouveaux défis pour la suite de sa carrière et plusieurs clubs prestigieux s’intéressent à lui. Les négociations autour de ce transfert devraient donc dépendre en grande partie des conditions financières.

Un seul joueur peut-il résoudre le problème

Joe Cole a néanmoins souligné qu’un seul joueur ne pourrait pas entièrement combler le vide laissé par un élément aussi unique et influent que Rodri. Selon lui, Rodri contrôlait presque à lui seul le cœur du jeu grâce à sa puissance physique et son intelligence tactique. Pour préserver l’équilibre précédent, Manchester City pourrait donc avoir besoin de deux joueurs.

L’avenir d’Enzo Fernández et son éventuel transfert font actuellement l’objet de discussions animées au sein du monde du football et dans les médias. La direction de Manchester City continue d’étudier attentivement les possibilités offertes par le marché des transferts afin de prendre la meilleure décision pour renforcer l’effectif avant la nouvelle saison.