Apple avertit les propriétaires d'iPhone 18 Pro Max : le smartphone doit être remplacé

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Apple avertit les propriétaires d'iPhone 18 Pro Max : le smartphone doit être remplacé

Apple a confirmé qu'un problème grave affecte certains propriétaires d'iPhone 18 Pro Max utilisant le réseau mobile AT&T aux États-Unis. Selon ixbt.com, ce dysfonctionnement entraîne une perte totale de connectivité sur les smartphones, impossible à corriger par de simples mises à jour logicielles. Cela crée des difficultés inattendues pour des milliers d'utilisateurs. Comme le rapporte Ixbt.com l'information est confirmée.

Les experts expliquent que si l'appareil a déjà été touché par cette erreur, un remplacement direct est nécessaire. La réinstallation du logiciel ou d'autres méthodes ne sont d'aucune aide dans cette situation. Il est conseillé aux utilisateurs concernés de contacter les centres de service agréés.

Mesures préventives et mises à jour

Bien qu'il soit impossible de sauver les appareils endommagés, Apple tente d'empêcher la propagation du problème à d'autres utilisateurs. À cette fin, l'entreprise a publié une mise à jour spéciale du système d'exploitation iOS 27.0.1 ainsi qu'un pack de paramètres spécifiques pour l'opérateur AT&T.

Selon les recommandations de l'entreprise, tous les propriétaires d'iPhone 18 Pro Max doivent installer immédiatement la version iOS 27.0.1 via « Réglages » → « Général » → « Mise à jour logicielle ». Les paramètres de l'opérateur seront envoyés automatiquement aux abonnés AT&T sous deux semaines. Il est également possible de vérifier manuellement.

Les causes du problème restent secrètes

Pour l'instant, Apple n'a pas révélé les causes exactes de ce dysfonctionnement. Il est précisé que cette situation n'est observée que sur les modèles d'iPhone 18 Pro Max sur le réseau AT&T aux États-Unis. Les autres opérateurs mobiles et les autres modèles d'iPhone ne sont pas affectés par ce problème.

Les experts se concentrent sur les différences matérielles des appareils. En particulier, les modèles d'iPhone 18 Pro Max destinés aux États-Unis utilisent le modem Qualcomm Snapdragon X80. Parallèlement, les versions destinées aux autres pays sont équipées du modem C2 conçu par Apple. Cependant, il n'est pas encore certain que ces différences soient à l'origine du dysfonctionnement sur le réseau AT&T.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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