L’Association argentine de football a publié une vidéo poignante consacrée au parcours jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2026 et aux campagnes organisées contre l’équipe. Selon Goal.com, la vidéo revient sur le parcours dramatique de l’Albiceleste dans le tournoi et sur sa victoire historique en demi-finale contre l’Angleterre. Ce contenu médiatique a été publié exactement un mois après la défaite de l’équipe nationale face à l’Espagne lors du match décisif, attirant une nouvelle fois l’attention du monde du football argentin. Goal.com rapporte .

La vidéo publiée montre des images de supporters, des moments forts des matchs les plus importants ainsi que la manière dont l’équipe a surmonté les difficultés à chaque tour. Les représentants de la fédération soulignent que, malgré les doutes et les critiques largement répandus, l’équipe a réussi à atteindre la finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive. Dès le début de la vidéo, la détermination de l’équipe à surmonter les situations difficiles à chaque étape est particulièrement mise en avant.

Lutter contre les critiques et obtenir un résultat historique

Le texte de la vidéo s’adresse directement aux critiques et affirme : "Il y a un mois, quelque chose s’est produit que beaucoup ne souhaitaient pas : l’Argentine a joué une nouvelle finale. Nous sommes revenus dans chaque match et avons écrit l’histoire en battant l’Angleterre en demi-finale." La fédération évoque ainsi ouvertement les difficultés et la pression auxquelles l’équipe a été confrontée.

Dans son communiqué, l’Association affirme que des actions spécifiquement organisées contre l’équipe nationale ont été menées. Selon le rapport, elle est fière du résultat obtenu par l’équipe malgré sa défaite lors du match décisif contre l’Espagne. "Ce groupe est venu avec l’objectif d’offrir une nouvelle finale au peuple argentin et, malgré toutes les campagnes anti-argentines menées contre nous, nous avons atteint notre objectif", peut-on entendre dans la vidéo.

Les larmes du capitaine et les leçons pour l’avenir

La dernière partie de la vidéo est consacrée à l’état d’esprit de l’équipe et à ses leaders. Elle souligne l’importance de se battre jusqu’au bout, quelles que soient les circonstances. "Si quelqu’un vous dit que quelque chose s’est passé, dites-lui oui. Il s’est passé qu’une équipe a tout donné pour gagner, s’est battue jusqu’au bout et a quitté le terrain la tête haute", affirme le message.

Le document accorde également une attention particulière aux émotions du capitaine Lionel Messi et de ses coéquipiers. Selon le rapport, les larmes du capitaine ont une nouvelle fois montré au monde entier qu’il est possible de gagner, mais qu’il ne faut jamais cesser de se battre, quelles que soient les circonstances. Ces déclarations émouvantes ont davantage illustré l’unité du football argentin et sa soif de victoire.