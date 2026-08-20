La Juventus étudie la piste Emerson Palmieri pour renforcer son effectif

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La Juventus étudie la piste Emerson Palmieri pour renforcer son effectif

Le club italien de la Juventus travaille activement sur le marché des transferts afin de renforcer ses couloirs défensifs. L’attention des Turinois s’est portée sur le défenseur expérimenté Emerson Palmieri, qui évolue à Marseille, et les premiers contacts entre les parties ont été établis. C’est ce qu’a rapporté GOAL.com. Goal.com le rapporte .

Selon les informations disponibles, le joueur de 32 ans, champion d’Europe en 2021 avec l’équipe nationale italienne, pourrait élargir les options de l’équipe sur le côté gauche. Actuellement, Andrea Cambiaso et Zeki Çelik peuvent évoluer à ce poste à la Juventus, mais le staff technique étudie également des solutions de rechange.

Négociations avec Marseille et dossier Di Gregorio

Après avoir dépensé plus de 100 millions d’euros lors de la période estivale des transferts, le club turinois recherche un joueur moins coûteux et polyvalent pour le côté gauche. Emerson Palmieri, qui évolue à Marseille, est donc considéré comme un candidat intéressant. Le club français souhaite se séparer du salaire annuel du joueur et serait prêt à le laisser partir en cas d’offre satisfaisante.

Les négociations entre les deux clubs ne se limitent pas à Emerson Palmieri. Selon la source, un éventuel transfert du gardien Michele Di Gregorio vers la France est également discuté dans le cadre de ces échanges. Après l’arrivée de Guglielmo Vicario en provenance de Tottenham, Di Gregorio, qui ne souhaite pas rester sur le banc, serait favorable à l’idée de jouer au Vélodrome et aurait rejeté la proposition de Monza.

Options alternatives

À ce stade, les négociations n’en sont encore qu’à leurs débuts et aucun accord concret n’a été trouvé. Il convient de noter que la réalisation d’un échange sous forme de prêt pourrait nécessiter la prolongation du contrat d’Emerson Palmieri avec Marseille.

La direction de la Juventus ne se limite pas à un seul candidat. Les Turinois étudient également attentivement les dossiers d’autres joueurs pendant le temps restant du mercato.

JuventusEmerson PalmieriMichele Di GregorioMarseilleTransferts
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Jahongir Tursunov
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