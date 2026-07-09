Mason Greenwood, qui évolue à l'Olympique de Marseille, l'un des clubs les plus prestigieux de France après le Paris Saint-Germain, est sur le point de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Bien qu'il ait rejoint les entraînements de pré-saison, les négociations concernant son avenir entrent dans une phase décisive. Deux grands clubs européens, l'Atlético de Madrid en Espagne et Fenerbahçe en Turquie, ont entamé une lutte acharnée pour s'attacher les services du joueur. C'est ce que rapporte Goal.com indique. rapporte.

Selon les informations diffusées par L'Equipe, l'Atlético de Madrid a exprimé sa volonté de répondre pleinement aux exigences financières fixées par Marseille. Les Espagnols ont proposé un paiement garanti de 45 millions d'euros assorti de 5 millions d'euros de bonus. Cependant, cet accord est bloqué par des clauses internes complexes liées aux commissions d'agents et au salaire du joueur. La direction marseillaise cherche à maximiser le profit net qui entrera dans les caisses du club après déduction de toutes les charges.

Pourquoi l'option turque est-elle privilégiée ?

Bien que le montant total proposé par l'Atlético de Madrid semble plus élevé, le club turc de Fenerbahçe mène actuellement la course. Le club stambouliote a proposé 40 millions d'euros plus des bonus, mais leur offre n'inclut pas de frais d'agence. Les représentants de Mason Greenwood ont accepté de renoncer à une part du montant du transfert en échange d'un contrat longue durée de quatre ans. Cela s'avère financièrement plus avantageux pour Marseille.

La direction de Fenerbahçe a désigné l'attaquant anglais de 24 ans comme sa cible prioritaire lors de ce mercato estival. Le club a établi un contact étroit avec l'avocat du joueur, Martin Budworth, qui joue un rôle clé pour convaincre Greenwood de déménager à Istanbul. Bien que le prestige de l'Atlético de Madrid ait initialement attiré le joueur, la situation évolue désormais en faveur des Turcs.

Selon Goal.com, toutes les parties prévoient de prendre une décision finale concernant ce transfert dans les prochaines 24 à 48 heures. D'après les informations recueillies au centre d'entraînement de Marseille, les négociations se poursuivent intensément et le nom de la nouvelle équipe de Mason Greenwood devrait être connu d'ici jeudi.

À Istanbul, l'excitation des supporters est à son comble. Récemment, l'annonce concernant une nouvelle recrue de l'équipe de basket de Fenerbahçe a été interprétée sur les réseaux sociaux comme étant le transfert de Mason Greenwood, provoquant un grand émoi. Si la direction du club ne parvient pas à conclure ce transfert, elle s'expose à la colère des supporters qui fondent de grands espoirs sur cette arrivée. Pour l'instant, tous les indicateurs suggèrent une forte probabilité que le joueur rejoigne la Süper Lig turque.