Genoa étudie de nouvelles pistes pour renforcer son attaque

Le Genoa, club de Serie A italienne, poursuit sa recherche d’un avant-centre afin de renforcer son effectif sous la direction de l’entraîneur Daniele De Rossi. Selon Il Secolo XIX, la direction étudie attentivement plusieurs options pour trouver un renfort offensif avant la clôture du mercato estival. Goal.com rapporte cette information.

Evan Ferguson figure parmi les principales cibles du club. L’attaquant irlandais de 21 ans a déjà joué à la Roma et appartient actuellement à Brighton. Toutefois, ce transfert présente plusieurs difficultés : le joueur a été opéré après une grave blessure à la cheville et aura besoin de temps pour retrouver les terrains, ce qui ralentit les négociations.

Des options alternatives sur le marché des transferts

La direction du Genoa ne se limite pas à un seul joueur et étudie également les candidatures d’autres attaquants. Lorenzo Lucca figure notamment parmi les principales cibles susceptibles d’être recrutées en prêt. Le club suit aussi attentivement d’autres attaquants possédant une expérience internationale.

Selon GOAL.com, l’attaquant expérimenté Mehdi Taremi, auteur de 16 buts avec l’Olympiacos la saison dernière, a également attiré l’attention du Genoa. Même s’il ne constitue pas la priorité absolue du club à ce stade, l’intérêt pour l’Iranien est réel et les Génois devront rivaliser avec d’autres prétendants.

Des talents sur la scène internationale

Sur le marché des transferts, le club italien s’intéresse non seulement aux joueurs du championnat national, mais aussi à de jeunes éléments prometteurs évoluant à l’étranger. La liste comprend notamment les joueurs suivants :

L’attaquant monténégrin Milutin Osmajic, joueur de Preston

Le Marocain El Mehdi Bentayeb, joueur de l’Union Touarga

Pour le Genoa, qui prépare la prochaine journée de Serie A, résoudre ses problèmes offensifs constitue l’une des priorités de la saison. La direction devrait prendre une décision finale prochainement afin d’accroître le potentiel offensif de l’équipe.