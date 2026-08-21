L'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta fait le point sur la blessure de Bruno Guimarães

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a livré des nouvelles inquiétantes sur l'état physique de Bruno Guimarães, l'une des recrues majeures du mercato estival. Selon ixbt.com, le milieu de terrain brésilien, arrivé de Newcastle pour 75 millions de livres sterling, pourrait manquer le prochain match de son équipe. Cette situation suscite déjà une vive inquiétude chez les supporters du club londonien. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Pour rappel, le Brésilien avait fait ses débuts avec Arsenal dimanche dernier lors de la victoire 3-0 contre Manchester City en Supercoupe. Toutefois, blessé pendant la rencontre, il avait dû mettre fin prématurément à son premier match avec le club. Lors de la conférence de presse précédant le match de Premier League prévu vendredi, Mikel Arteta s'est exprimé sur l'état du milieu de terrain de 28 ans.

Le technicien espagnol a souligné que la récupération du joueur évoluait favorablement, tout en précisant qu'il ne pouvait pas confirmer sa participation. Arteta a déclaré en conférence de presse : « Nous verrons comment il va. Il progresse bien, mais nous attendrons demain. »

Retour des cadres et problèmes en défense

Malgré les incertitudes autour de Guimarães, Arsenal a également reçu de bonnes nouvelles. Le retour de Bukayo Saka et de Declan Rice a notamment réjoui le staff. Les deux joueurs avaient bénéficié de vacances supplémentaires après leur longue participation à la Coupe du monde 2026 avec l'équipe d'Angleterre. Arrivés plus tard que leurs coéquipiers au centre d'entraînement Sobha Realty, ils sont néanmoins prêts à jouer, a confirmé Mikel Arteta.

Arteta a simplement déclaré : « Oui, ils sont disponibles. » Cette nouvelle réduit quelque peu les problèmes au milieu de terrain et leur retour constitue un renfort précieux pour l'équipe, surtout dans le contexte de la situation de Guimarães. Rice et Saka ont joué un rôle essentiel dans le sacre d'Arsenal en Premier League la saison dernière, après deux décennies d'attente.

Activité sur le marché des transferts et renforcement de l'effectif

Les blessures en défense restent toutefois un casse-tête pour l'entraîneur. Yurrien Timber est toujours indisponible en raison de la blessure au genou contractée avant la Coupe du monde et figure, avec William Saliba, parmi les joueurs absents pour une longue durée. Interrogé sur le délai de récupération de Timber, Arteta a indiqué qu'il n'avait pas encore repris l'entraînement collectif et qu'il lui faudrait encore plusieurs semaines.

Le manque de défenseurs pousse le club à se montrer actif sur le marché des transferts. Selon la presse, Arsenal a conclu un accord de 51 millions de livres sterling pour recruter Ezri Konsa d'Aston Villa. Mikel Arteta a reconnu que le club travaillait à renforcer l'équipe avant la fermeture du mercato le 1er septembre et qu'il était très actif sur le marché.