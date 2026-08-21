Pourquoi les explications des arbitres de La Liga ne s’appliquent pas au Santiago Bernabéu

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Pourquoi les explications des arbitres de La Liga ne s’appliquent pas au Santiago Bernabéu

Goal.com le rapporte .

Selon les informations de Goal.com, cette restriction n’est liée ni aux compétences des arbitres ni aux sanctions imposées par le Comité technique des arbitres espagnol (CTA). La principale raison réside dans le règlement interne strict du club et dans ses règles techniques, qui limitent les créneaux de diffusion à l’intérieur du stade. Le comité des arbitres souligne que les conditions doivent être les mêmes pour tous les clubs et précise que les arbitres ne pourront intervenir en direct que dans les enceintes disposant des installations techniques nécessaires.

Restrictions techniques et raisons du désaccord

Selon le média sportif, les restrictions strictes et les problèmes liés aux créneaux de diffusion dans le stade surviennent dans un contexte de tensions persistantes entre la direction du Real Madrid et les organisateurs de La Liga. Le « club merengue » adopte depuis longtemps une position ferme face aux instances dirigeantes du football espagnol concernant ses règlements commerciaux et médiatiques internes. C’est pourquoi l’initiative de transparence arbitrale, testée dans tous les autres stades, ne peut pas encore être mise en œuvre au Santiago Bernabéu.

Le Comité technique des arbitres affirme que cette règle s’applique de la même manière à tous et que les arbitres sont prêts à expliquer leurs décisions en direct dès que le club aura fourni les conditions nécessaires. Toutefois, l’absence d’accord entre les deux parties sur cette question attire l’attention des supporters et des spécialistes.

Préparation de la saison et matchs sous les projecteurs

Le Real Madrid débutera la nouvelle saison de La Liga à l’extérieur face à l’Espanyol, avant de retrouver son stade. Les matchs disputés au Santiago Bernabéu sans les explications des arbitres devraient susciter encore plus de débats et de critiques virulentes à chaque situation litigieuse.

Les Madrilènes visent à prendre le maximum de points dès leurs trois premiers matchs afin de gagner en régularité dans la course au titre. Malgré cela, cette exception au Santiago Bernabéu devrait rester au centre de l’attention tout au long de la saison, comme une nouvelle illustration des désaccords persistants dans le football espagnol.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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