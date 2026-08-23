Les épreuves individuelles du Championnat du monde de judo juniors à Guayaquil, en Équateur, ont pris fin. La dernière journée de la compétition a été marquée par un autre événement joyeux pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Jorabek Eshpulatov, qui a atteint la finale, a remporté la médaille d'argent après le combat décisif.

Ainsi, l'équipe nationale de judo d'Ouzbékistan a terminé les épreuves individuelles avec un total de 6 médailles et s'est classée dans le top 3 du classement général.

1. Lors de la dernière journée, Jorabek Eshpulatov a atteint la finale

Lors de la journée de clôture de la compétition, l'attention était portée sur Jorabek Eshpulatov, qui a concouru dans la catégorie des 90 kg.

Notre compatriote a atteint la finale au cours de la compétition et a terminé le championnat du monde avec une médaille d'argent.

Ce résultat a enrichi le palmarès de la délégation ouzbèke et a porté le total des épreuves individuelles à 6.

La médaille d'argent de Jorabek Eshpulatov a été l'un des résultats importants de la dernière journée du championnat pour l'équipe ouzbèke.

2. L'Ouzbékistan dans le top 3 avec 6 médailles

Les jeunes judokas ouzbeks ont remporté 1 médaille d'or, 1 d'argent et 4 de bronze lors des épreuves individuelles du championnat du monde.

Médaille Nombre Or 1 Argent 1 Bronze 4 Total 6

En conséquence, l'équipe nationale de judo d'Ouzbékistan a pris place dans le top 3 du classement général.

Cet indicateur a démontré une fois de plus le haut potentiel du pays dans le judo junior.

3. Tous nos compatriotes médaillés au Championnat du monde

Les athlètes ayant rapporté des médailles à l'équipe nationale d'Ouzbékistan sont les suivants :

Médaille d'or :

40 kg — Iroda Sirojiddinova

Médaille d'argent :

90 kg — Jorabek Eshpulatov

Médailles de bronze :

55 kg — Bobur Yusupov

73 kg — Behruzbek Usmonov

44 kg — Alina Kolyucheva

48 kg — Charos Hikmatova

Ainsi, six jeunes judokas ouzbeks ont figuré parmi les médaillés du championnat du monde.

4. La compétition n'est pas encore totalement terminée

Bien que les épreuves individuelles soient terminées, le programme du championnat du monde à Guayaquil se poursuit.

Aujourd'hui, les épreuves par équipes mixtes auront lieu. Cela signifie que l'équipe nationale d'Ouzbékistan a toujours la possibilité d'augmenter son nombre de médailles.

Dans les épreuves par équipes, la cohésion et la préparation globale des athlètes sont déterminantes.

La conclusion la plus importante en Équateur — en Ouzbékistan une nouvelle génération est en train de se former

Les épreuves individuelles du championnat du monde à Guayaquil se sont terminées avec un résultat important pour le judo ouzbek : 1 or, 1 argent et 4 bronze — soit un total de 6 médailles.

Plus important encore, ce résultat n'est pas un succès isolé. Le fait que six athlètes dans différentes catégories de poids aient réussi à lutter pour des médailles montre qu'une nouvelle génération de judokas ouzbeks démontre son potentiel sur la scène internationale.

Désormais, toute l'attention se porte sur les épreuves par équipes mixtes. Les jeunes judokas ouzbeks pourront-ils poursuivre leur succès en Équateur avec une autre médaille ? La réponse sera connue aujourd'hui.