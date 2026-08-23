Lopes écrit l'histoire : Romero battu, il décroche la ceinture WBA

Teofimo Lopez est devenu champion du monde dans une troisième catégorie de poids

Lors du combat principal de la soirée de boxe professionnelle organisée à Las Vegas, aux États-Unis, deux boxeurs américains se sont affrontés pour le titre : le champion WBA en titre Rolando « Rolli » Romero et l'ancien champion du monde dans deux catégories, Teofimo Lopez.

Dans cette confrontation très attendue, le vainqueur a été désigné par décision des juges.

Teofimo Lopez a battu Romero et s'est emparé de la ceinture WBA.

Mais l'importance de cette victoire ne se limite pas à un nouveau titre de champion.

1. Lopez à nouveau champion du monde

Pour Teofimo Lopez, la victoire sur Romero est l'un des résultats les plus marquants de sa carrière professionnelle.

Il avait auparavant été sacré champion du monde dans les catégories poids légers et super-légers.

Désormais, le boxeur américain est également champion du monde dans la catégorie des poids welters a obtenu ce statut.

Ainsi, Lopez a décroché une ceinture de champion du monde dans une troisième catégorie de poids au cours de sa carrière.

Pour Lopez, cette victoire n'est pas seulement un succès de plus face à Romero, mais un résultat historique qui fait de lui un champion du monde dans trois catégories différentes.

2. Romero perd sa ceinture de champion

Pour Rolando « Rolli » Romero, qui est monté sur le ring en tant que détenteur de la ceinture WBA, la soirée à Las Vegas s'est terminée par une déception.

Il devait défendre sa ceinture contre son compatriote Teofimo Lopez.

Cependant, après la décision finale des juges, le titre de champion est revenu à Lopez.

Ainsi, Romero n'a pas pu conserver son statut de champion WBA.

3. Pourquoi ce combat était-il si spécial ?

Ce duel était également intéressant en raison de la rivalité personnelle entre les deux boxeurs.

Romero et Lopez se connaissent bien en dehors du ring. Ils ont même déjà participé à des séances de sparring ensemble.

Avant le combat, Romero avait fait des déclarations fracassantes sur le fait qu'il oublierait l'amitié une fois sur le ring.

Mais dans ce combat pour le titre, le dernier mot est revenu à Lopez.

4. Un troisième titre pour Lopez

L'un des aspects les plus importants de la carrière de Teofimo Lopez est sa capacité à conquérir des titres dans différentes catégories de poids.

Désormais, son histoire de champion franchit une nouvelle étape :

Catégorie de poids Résultat Poids légers Champion du monde Poids super-légers Champion du monde Poids welters Champion du monde WBA

Ainsi, Lopez a remporté le titre de champion du monde dans une troisième catégorie de poids.

Conclusion

Le combat principal de la soirée de boxe professionnelle à Las Vegas s'est conclu par une victoire historique pour Teofimo Lopez.

Il a battu le champion WBA en titre Rolando « Rolli » Romero par décision des juges et a remporté la ceinture de champion WBA des poids welters.

Plus important encore, cette victoire fait de Lopez un champion du monde dans une troisième catégorie de poids.

Romero, quant à lui, a perdu son titre. Les fans de boxe attendent désormais la première défense de titre de Lopez et les projets de Romero après cette défaite.