Les nouveaux lauréats des prestigieux prix individuels décernés traditionnellement dans le football allemand ont été dévoilés. Selon un sondage approfondi mené par le célèbre magazine Kicker auprès de 659 membres de l'Association des journalistes sportifs allemands, l'attaquant du club munichois Bayern Munich club, l'attaquant Harry Kane a été élu footballeur de l'année en Allemagne.

Le super buteur anglais a largement dominé le vote, remportant cette distinction prestigieuse pour la première fois de sa carrière.

Résultats du vote : Kane sans égal, Olise deuxième

Les résultats du sondage parmi les journalistes sont les suivants :

Catégorie « Footballeur de l'année » : Harry Kane (Bayern Munich) : 1ère place avec 272 voix ; Michael Olise (Bayern Munich) : 2ème place avec 203 voix ; Deniz Undav (Stuttgart) : complète le podium avec 61 voix.

Catégorie « Entraîneur de l'année » : L'entraîneur des Munichois Vincent Kompany a été reconnu comme le meilleur entraîneur de la saison en Allemagne avec 314 voix ; la 2ème place revient à l'entraîneur de Fribourg Julian Schuster (87 voix) ; la 3ème place est revenue à l'entraîneur de Stuttgart Sebastian Hoeneß (53 voix).



Prix historiques et cérémonie de remise

Ces récompenses ont une longue histoire et un grand prestige dans le football allemand :