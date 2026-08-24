Super retourné dès les débuts : Ferran Torres sauve le PSG d'une douche froide (vidéo)

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Super retourné dès les débuts : Ferran Torres sauve le PSG d'une douche froide (vidéo)

La première journée de la nouvelle saison du championnat de France a commencé par un test sérieux et inattendu pour le champion en titre «Paris Saint-Germain» En déplacement chez l'intransigeant «Rennes» les Parisiens, menés de deux buts, ont arraché un match nul dramatique (2:2) grâce à leur détermination en seconde période et au talent de leur nouvelle recrue.

Le véritable héros de cette confrontation a été l'attaquant espagnol Ferran Torres qui disputait son premier match officiel sous le maillot du PSG.

Douche froide en première période : La pression intense des hôtes

Dès le coup d'envoi, les locaux ont pris l'initiative, mettant la défense du favori en difficulté :

  • 9e minute (1:0) : Le milieu de terrain de «Rennes» Sebastian Szymański a ouvert le score en concluant une action rapide ;

  • 38e minute (2:0) : Juste avant la pause, Esteban Lepol a inscrit le deuxième but, plongeant les Parisiens dans une situation critique.

Le changement gagnant de Luis Enrique et les débuts parfaits de Torres

Entré en jeu au début de la seconde période, Ferran Torres a radicalement changé le cours du match :

  • 71e minute (2:1) : Après une attaque sur l'aile, Torres a réduit l'écart, redonnant espoir à son équipe ;

  • 82e minute (2:2) : Onze minutes plus tard, l'attaquant espagnol a marqué à nouveau dans une position difficile, signant un doublé et sauvant le PSG d'une défaite inévitable.

Feuille de match et compositions :

  • Ligue 1, 1re journée

  • «Rennes» — «PSG» 2:2

  • 23 août

  • Buts : Szymański (9e), Lepol (38e) — Ferran Torres (71e, 82e).

  • «PSG» : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez, Zaïre-Emery (Akliouche, 60e), Vitinha (Beraldo, 69e), Neves (Ruiz, 60e), Doué, Kvaratskhelia (Godts, 46e), Dembélé (Ferran Torres, 46e).

Ainsi, le PSG entame la nouvelle saison avec un match nul difficile à l'extérieur, enregistrant son premier point au championnat.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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