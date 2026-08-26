La nouvelle arme de Maresca : qui est Ayub Bouaddi, transféré à City pour 95+5 M€ ?

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La nouvelle arme de Maresca : qui est Ayub Bouaddi, transféré à City pour 95+5 M€ ?

L'un des transferts les plus importants et les plus retentissants du mercato estival a été officiellement conclu. Le géant de la Premier League, Manchester City a recruté le talentueux milieu de terrain de 18 ans du club français de Lille et de l'équipe nationale du Maroc, Ayub Bouaddi.

Selon le service de presse des « Citizens », un contrat longue durée de 5 ans a été signé avec la jeune star, jusqu'à l'été 2031 .

95+5 M€ : les révélations de Fabrizio Romano confirmées

Les détails financiers du transfert en font l'un des achats les plus chers du football européen :

  • Montant du transfert : Comme l'a rapporté le célèbre insider Fabrizio Romano, Manchester Cityversera à ses homologues français un montant garanti de 95 millions d'euros ;

  • Bonus : Le contrat prévoit un système de bonus supplémentaire de 5 millions d'eurosbasé sur les performances individuelles et collectives du joueur, portant la valeur totale à 100 millions d'euros.

De Lille à l'Etihad : l'ascension phénoménale de Bouaddi

Le milieu central de 18 ans est considéré comme l'un des talents à la progression la plus rapide du football moderne :

  • Briller à Lille : Titulaire à Lille depuis 2023, Bouaddi a impressionné les recruteurs des plus grands clubs européens par son jeu mature et régulier en Ligue 1 et en coupes d'Europe ;

  • Succès avec le Maroc : Ayub a déjà disputé 8 matchs avec l'équipe nationale du Maroc. Il est devenu l'une des révélations de la scène internationale, notamment en participant à la Coupe du Monde 2026 où il a disputé 5 matchs cruciaux.

Enzo Maresca a sécurisé un top prospect capable de devenir un leader du club pour de nombreuses années afin de renforcer son milieu de terrain.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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