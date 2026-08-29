Incroyable remontada : le 978e but de Cristiano Ronaldo offre la victoire à Al-Nassr

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Incroyable remontada : le 978e but de Cristiano Ronaldo offre la victoire à Al-Nassr

Dans le cadre de la 4e journée de la Saudi Pro League, les leaders Al-Nassr et Al-Hilal ont remporté de nouvelles victoires convaincantes. Cristiano Ronaldo a inscrit le 978e but de sa carrière pour offrir une victoire cruciale à son équipe, tandis qu'Al-Hilal a marqué cinq buts à l'extérieur.

Al-Nassr fait preuve de caractère après un coup dur

La rencontre a débuté selon un scénario inattendu pour le club de Riyad. Cependant, les leaders de l'équipe ont pris leurs responsabilités au moment opportun :

  • Match : Al-Nassr 2-1 Al-Taawoun

  • Buts : Samu Costa (45+5), Cristiano Ronaldo (80) — Al-Huraiji (11).

  • Résultat historique : La star portugaise de 39 ans Cristiano Ronaldo a porté l'estocade à la 80e minute, inscrivant le 978e but de sa carrière professionnelle. Cette victoire renforce la position de leader de l'équipe au classement.

La démonstration de force d'Al-Hilal à l'extérieur

Les joueurs d'Al-Hilal ont scellé le sort du match dès la première mi-temps. Les 6 buts ont été inscrits lors des 45 premières minutes :

  • Match : Al-Khaleej 1-5 Al-Hilal

  • Buts : Al-Amri (38) — Meité (15), Milinković-Savić (29), Hernández (40), Summerville (43), Mandash (45+5).

Classement après la 4e journée

Rang

Club

Matchs joués

Points

1

Al-Nassr

4

12

2

Al-Hilal

4

9

13

Al-Khaleej

4

3

15

Al-Taawoun

4

2

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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