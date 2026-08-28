Un chat à 29 doigts établit un record du monde

Un chaton Maine Coon nommé Erebus Anomaly, originaire du Wisconsin aux États-Unis, avec ses 29 doigts, est entré dans le Livre Guinness des records.

Les chats ordinaires ont généralement 18 doigts au total. Erebus en possède 8 sur une patte et 7 sur chacune des trois autres. Cette condition polydactylie est liée à une caractéristique héréditaire.

Avec ce résultat, Erebus a battu le record de 28 doigts établi depuis 2002. Fait intéressant, son père avait également 24 doigts.