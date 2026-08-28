Le 1er septembre est déclaré « Jour de l'Indépendance de l'Ouzbékistan » à Seattle, aux États-Unis

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Le 1er septembre est déclaré « Jour de l'Indépendance de l'Ouzbékistan » à Seattle, aux États-Unis

Dans la grande métropole de Seattle, dans l'État de Washington aux États-Unis, une décision historique a été prise à l'occasion du 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan. La maire de la ville, Mme Cathy B. Wilson, a signé une proclamation officielle déclarant le 1er septembre 2026 « Jour de l'Indépendance de l'Ouzbékistan » à l'échelle de la ville.

Ce document officiel reconnaît hautement le parcours de développement souverain parcouru par notre pays au cours des 35 dernières années, ses réformes socio-économiques profondes et son influence sur la scène internationale.

L'attractivité économique et le leadership régional de l'Ouzbékistan

Dans la proclamation publiée par la mairie de Seattle, l'importance de l'Ouzbékistan en Asie centraleet son potentiel ont été particulièrement soulignés :

  • Croissance démographique et économique : L'Ouzbékistan en tant qu'État le plus peuplé d'Asie centraledémontre une croissance économique stable de 5 à 6 % par an et son engagement envers une économie de marché ouverte et l'intégration internationale a été noté ;

  • Une porte d'entrée vers un marché de 100 millions de personnes : Le rôle stratégique de notre pays en tant que « porte d'entrée » permettant d'accéder à un marché régional unifié de plus de 100 millions de consommateurs a été mis en avant ;

  • Partenariat avec les entreprises de Seattle : Il a été souligné qu'il existe d'immenses opportunités d'élargir la coopération mutuellement bénéfique avec les milieux d'affaires de Seattle dans les domaines du commerce, des investissements directs, des corridors logistiques, des hautes technologies et de l'énergie moderne ;

  • Pont diplomatique : Le rôle important joué par le Consulat général d'Ouzbékistan à Seattle dans le renforcement des relations bilatérales et le développement des liens commerciaux et culturels a été particulièrement souligné.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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