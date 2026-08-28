Dans la grande métropole de Seattle, dans l'État de Washington aux États-Unis, une décision historique a été prise à l'occasion du 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan. La maire de la ville, Mme Cathy B. Wilson, a signé une proclamation officielle déclarant le 1er septembre 2026 « Jour de l'Indépendance de l'Ouzbékistan » à l'échelle de la ville.

Ce document officiel reconnaît hautement le parcours de développement souverain parcouru par notre pays au cours des 35 dernières années, ses réformes socio-économiques profondes et son influence sur la scène internationale.

L'attractivité économique et le leadership régional de l'Ouzbékistan

Dans la proclamation publiée par la mairie de Seattle, l'importance de l'Ouzbékistan en Asie centraleet son potentiel ont été particulièrement soulignés :