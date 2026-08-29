Alors que les derniers jours du mercato estival entrent dans une phase intense, un retournement de situation inattendu s'est produit sur le marché des transferts. Selon les informations rapportées par Marca, le champion d'Angleterre, Manchester City, a entamé des négociations pour faire revenir l'attaquant de l'Atlético Madrid, Julian Alvarez. Avec cette démarche, les « Citizens » pourraient contrecarrer les plans d'Arsenal, qui lutte également pour le joueur. C'est ce que rapporte Goal.com. Il est de notoriété publique que Julian Alvarez a rejoint le club madrilène il y a deux ans pour 82 millions de livres sterling. Cependant, les événements récents dans la capitale espagnole remettent en question son avenir. Sifflé par les supporters de l'Atlético dimanche dernier, l'attaquant a manqué les entraînements de l'équipe pendant trois jours consécutifs.

La lutte entre Arsenal et Barcelone

L'escalade de la situation a poussé plusieurs grands clubs européens à passer à l'action. Selon les rapports, Arsenal est prêt à débourser 150 millions d'euros (130 millions de livres sterling) pour s'attacher les services du joueur de 26 ans. Les Londoniens attendent une réponse positive des représentants du joueur.

Cependant, la situation ne se limite pas à Arsenal et Manchester City. Le souhait personnel du joueur serait de rejoindre le FC Barcelone. Malgré cela, la direction du club madrilène refuse catégoriquement de négocier avec les Catalans, l'un de leurs principaux rivaux, et est prête à envisager d'autres options.

Le besoin de Manchester City

Manchester City est contraint d'agir activement sur le marché des transferts en raison de pertes dans sa ligne d'attaque. Les départs d'Omar Marmoush et de Savinho ont créé un déficit offensif dans l'effectif d'Enzo Maresca. L'expérience de Julian Alvarez dans le football anglais pourrait aider à résoudre ce problème rapidement.

Néanmoins, la réalisation de ce transfert ne sera pas aisée. Tout d'abord, le joueur lui-même ne semble pas vouloir retourner en Premier League. De plus, malgré la pression au stade Metropolitano, les négociations entre les parties devraient rester intenses jusqu'à la fermeture du mercato.

Shunga qaramay, mazkur transferni amalga oshirish oson kechmaydi. Avvalo, futbolchining oʻzi Angliya Premer-ligasiga qaytishni istamayapti. Shuningdek, Metropolitano stadionidagi bosimga qaramaganda, transfer oynasi yopilishiga qadar tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar keskin davom etishi kutilmoqda.