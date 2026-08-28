Un homme établit un record Guinness en jonglant avec un ballon de football tout en enfilant 17 t-shirts

·10·Monde
Un homme établit un record Guinness en jonglant avec un ballon de football tout en enfilant 17 t-shirts

Ajim Agushi, originaire du Kosovo, a établi un nouveau record du monde grâce à son talent hors du commun. Tout en gardant un ballon de football en équilibre sur sa tête sans interruption, il a réussi à enfiler 17 t-shirts successivement.

À 56 ans, Agushi a battu son propre record précédent qui était de 14 t-shirts.Il a précisé que le chiffre 17 est dédié au 17 février, jour de l'indépendance du Kosovo.

Agushi détient également plusieurs autres records du monde liés au contrôle d'un ballon de football sur la tête.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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