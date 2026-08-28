Coup de tonnerre du Real : le club madrilène signe un partenariat avec la Formule 1 !

·1·Sport
Coup de tonnerre du Real : le club madrilène signe un partenariat avec la Formule 1 !

Considéré comme le club de football le plus prestigieux au monde, le Real Madrida établi un partenariat stratégique avec le sommet du sport automobile : la Formule 1. Selon le journal espagnol Marca, le club merengue est officiellement devenu partenaire principal du Grand Prix d'Espagne de Formule 1.

Cette course historique aura lieu du 11 au 13 septembre sur le nouveau circuit moderne de Madrid, spécialement construit près de la capitale espagnole.

L'infrastructure moderne et les légendes du Real seront mobilisées

L'accord conclu inclut non seulement de la publicité et une collaboration de marque, mais aussi une intégration logistique et organisationnelle à grande échelle :

  • Utilisation des infrastructures : Pendant la semaine de course, le complexe sportif du Real Madrid et certaines parties de ses infrastructures seront pleinement mobilisés pour renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles du nouveau circuit ;

  • Les stars et légendes du club au centre : Les organisateurs prévoient la participation des légendes mondialement connues du Real, de ses anciens joueurs et de ses stars actuelles lors des événements officiels et des spectacles du Grand Prix. Cela promet d'être une grande fête sportive pour les fans de course automobile et de football.

Le derby madrilène sur le circuit de Formule 1 ?

Le Grand Prix d'Espagne devient une plateforme sportive mondiale unique réunissant les deux principales marques de football de Madrid sur un même terrain :

  • L'Atlético est aussi dans le projet : Rappelons qu'en novembre 2025, l'autre géant de la capitale, l'Atlético de Madrid, était également devenu partenaire officiel de ce Grand Prix ;

  • Madrid, centre mondial du sport : La collaboration des deux meilleurs clubs de la ville avec la compétition automobile propulse le prestige de Madrid sur la scène touristique et sportive internationale.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Husanov titulaire ? La composition probable de City contre Crystal Palace...Husanov titulaire ? La composition probable de City contre Crystal Palace...Aujourd'hui, 22:08Behruz Karimov prêt à conquérir la C4 : les adversaires de Lugano sont connus !Behruz Karimov prêt à conquérir la C4 : les adversaires de Lugano sont connus !Aujourd'hui, 22:02Tournoi de Shanghai : La star chinoise a-t-elle trouvé les faiblesses d'Umar Nurmagomedov ?Tournoi de Shanghai : La star chinoise a-t-elle trouvé les faiblesses d'Umar Nurmagomedov ?Aujourd'hui, 19:09Triomphe historique en LDC : Ilham Aliyev alloue 2,9 millions de dollars au club SabahTriomphe historique en LDC : Ilham Aliyev alloue 2,9 millions de dollars au club SabahAujourd'hui, 19:01Match amical : quel a été le résultat du duel Espagne – Ouzbékistan ?Match amical : quel a été le résultat du duel Espagne – Ouzbékistan ?Aujourd'hui, 18:55De Manchester City au Barça : comment Rodri a fait ses débuts avec les CatalansDe Manchester City au Barça : comment Rodri a fait ses débuts avec les CatalansAujourd'hui, 18:49
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)