Considéré comme le club de football le plus prestigieux au monde, le Real Madrida établi un partenariat stratégique avec le sommet du sport automobile : la Formule 1. Selon le journal espagnol Marca, le club merengue est officiellement devenu partenaire principal du Grand Prix d'Espagne de Formule 1.

Cette course historique aura lieu du 11 au 13 septembre sur le nouveau circuit moderne de Madrid, spécialement construit près de la capitale espagnole.

L'infrastructure moderne et les légendes du Real seront mobilisées

L'accord conclu inclut non seulement de la publicité et une collaboration de marque, mais aussi une intégration logistique et organisationnelle à grande échelle :

Utilisation des infrastructures : Pendant la semaine de course, le complexe sportif du Real Madrid et certaines parties de ses infrastructures seront pleinement mobilisés pour renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles du nouveau circuit ;

Les stars et légendes du club au centre : Les organisateurs prévoient la participation des légendes mondialement connues du Real, de ses anciens joueurs et de ses stars actuelles lors des événements officiels et des spectacles du Grand Prix. Cela promet d'être une grande fête sportive pour les fans de course automobile et de football.

Le derby madrilène sur le circuit de Formule 1 ?

Le Grand Prix d'Espagne devient une plateforme sportive mondiale unique réunissant les deux principales marques de football de Madrid sur un même terrain :