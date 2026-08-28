Après la défaite humiliante 0-4 : Salah révèle toute la vérité

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Après la défaite humiliante 0-4 : Salah révèle toute la vérité

Ligue Europa Lors du match retour des barrages, le club turc de Trabzonspor a subi une lourde défaite 0-4 à domicile face à l'équipe hongroise de Ferencváros. Après le score cumulé (les Turcs avaient déjà perdu 0-1 au match aller), Trabzonspor quitte la compétition et poursuivra désormais son parcours en Ligue Conférencedans la phase principale.

Dans un moment de défaite difficile et de déception des supporters, le leader de l'équipe, Mohamed Salah, a fait une déclaration officielle, affirmant son engagement total envers l'équipe et le projet du club.

« J'ai appris à transformer les échecs en trophées »

La star égyptienne a souligné qu'il a traversé de nombreuses épreuves au cours de sa carrière et que cette défaite ne pourra pas le détourner de ses objectifs :

  • Les défaites comme source de motivation : « Rien n'a été facile dans ma carrière. Les soirées d'échec et la déception font partie intégrante du football. J'ai appris à transformer ces situations en une nouvelle force, en motivation et en futurs trophées », a déclaré Salah ;

  • Confiance dans le projet de Trabzonspor : « Trabzonspor est mon équipe et je fais partie intégrante du projet de ce club de tout mon cœur. La réalité d'hier ne changera jamais cette opinion ;

  • Foi en la réussite : Je sais très bien que les attentes des supporters et de la direction sont très élevées. Je crois sincèrement que tous nos plans se réaliseront et que nous remporterons de grandes victoires. Ma déclaration “Je suis venu ici pour gagner” n'est pas juste des mots en l'air pour moi ».

Le nouveau chemin européen de Trabzonspor : Ligue Conférence

Malgré l'échec inattendu enLigue Europa, la saison européenne du club turc n'est pas terminée :

  • Passage en Ligue Conférence : En raison de la défaite en barrages de la Ligue Europa, l'équipe s'est qualifiée pour la phase principale de la troisième compétition continentale, la Ligue Conférence de l'UEFA ;

  • Nouvel objectif — le titre : Pour Mohamed Salah et son équipe, la possibilité d'atteindre les phases finales de la Ligue Conférence et de lutter pour un trophée international reste intacte.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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