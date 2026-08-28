La rébellion d'Alvarez : qu'a dit Simeone sur la star qui boycotte l'entraînement ?

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La rébellion d'Alvarez : qu'a dit Simeone sur la star qui boycotte l'entraînement ?

Un conflit majeur a éclaté au sein de l'Atlético de Madrid. L'attaquant argentin de l'équipe, Julián Álvarez exige ouvertement son transfert chez les Catalans et refuse de participer aux entraînements officiels de l'équipe.

Cependant, la direction des « Colchoneros » a fermement déclaré qu'elle n'avait aucune intention de vendre sa star au FC Barcelone, un rival direct en La Liga. L'entraîneur principal de l'équipe, Diego Simeone, a officiellement réagi à cette situation tendue.

« S'il revient, nous lui ferons sentir qu'il est un joueur important »

Malgré le désaccord, Diego Simeone a exprimé sa volonté de réintégrer son compatriote dans l'équipe et de rétablir les relations :

  • Prêt à soutenir : « Lorsque Julián Álvarez reviendra dans l'équipe, nous lui fournirons tout ce dont il a besoin pour se sentir comme un joueur vraiment important et valorisé », a déclaré Simeone ;

  • Possibilité de corriger la situation : L'entraîneur a exprimé sa confiance dans la capacité de l'attaquant à faire la paix avec l'équipe après cette décision : « Julián peut-il corriger la situation actuelle ? Dans la vie, tant que la santé est là, tout peut être changé et rétabli ».

Le nœud du transfert entre l'Atlético et le FC Barcelone

Le conflit entre le géant madrilène et le joueur s'intensifie pour les raisons suivantes :

  • La décision de principe de l'Atlético : Les Madrilènes ne veulent absolument pas renforcer un rival direct dans la course au titre de La Liga et ont mis leur veto sur le transfert ;

  • Conséquences du boycott des entraînements : Le fait qu'Álvarez manque délibérément les activités collectives pourrait entraîner des sanctions disciplinaires internes, mais Simeone privilégie une résolution calme et diplomatique.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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