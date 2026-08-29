Des astrophysiciens découvrent une exoplanète composée à moitié d'eau

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Des astrophysiciens découvrent une exoplanète composée à moitié d'eau

Des astronomes ont étudié l'exoplanète très inhabituelle HD 176071 b, située à environ 335 années-lumière de la Terre. Ce corps céleste a un rayon 2,5 fois plus grand que celui de notre planète et une masse 8,5 fois supérieure, et on estime qu'il est composé à environ 50 % d'eau. Selon ixbt.com, ce monde unique orbite à une distance dangereusement proche de son étoile et se dirige lentement vers sa destruction. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Les experts soulignent que HD 176071 b se trouve à seulement 2,4 millions de kilomètres de son étoile. Une telle proximité génère une forte influence gravitationnelle et des forces de marée, entraînant une attraction progressive de la planète vers son étoile centrale. Ce processus pourrait aboutir à la destruction totale de ce corps céleste riche en eau.

Une planète mystérieuse dans le désert neptunien

Cette exoplanète attire l'attention de la science pour une autre raison importante : elle est située dans une zone appelée « désert neptunien », où les planètes de la taille de Neptune sont extrêmement rares en raison de leur proximité avec leur étoile. Habituellement, le rayonnement intense des étoiles centrales détruit complètement l'enveloppe gazeuse de tels objets, mais HD 176071 b a réussi à préserver son atmosphère malgré tous les obstacles.

Au cours des recherches, les scientifiques ont découvert la présence de nuages denses et hautement réfléchissants sur la planète. Ces nuages se forment dans les parties les plus fraîches de la planète et changent constamment. Comme la planète est en verrouillage gravitationnel avec son étoile, une face reste toujours exposée au jour, tandis que l'autre est plongée dans une nuit éternelle.

Pour étudier les processus atmosphériques de ce monde lointain et mystérieux, les scientifiques ont analysé la lumière émise par l'étoile et réfléchie par l'atmosphère de la planète. Cette approche innovante a permis d'observer les conditions météorologiques et d'étudier la dynamique d'un monde situé à des centaines d'années-lumière.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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