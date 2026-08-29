Début fracassant : le Bayern écrase Stuttgart lors du premier match de la saison !

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Début fracassant : le Bayern écrase Stuttgart lors du premier match de la saison !

La nouvelle saison de Bundesliga a débuté par une victoire éclatante du champion en titre, le Bayern Munich. Lors du match d'ouverture de la 1ère journée, les Munichois ont accueilli le VfB Stuttgart à domicile et se sont imposés 5-1, inscrivant cinq buts sans réponse.

Pluie de buts à Munich et le dernier mot pour Díaz

Ayant pris l'initiative dès le début, les hôtes ont totalement maîtrisé le jeu en seconde période :

  • 21e minute : Dayot Upamecano ouvre le score sur coup de pied arrêté (1-0) ;

  • 52e minute : Josha Vagnoman égalise et redonne espoir aux visiteurs (1-1) ;

  • 55e minute : Michael Olise redonne l'avantage aux Munichois seulement trois minutes plus tard (2-1) ;

  • 57e minute : L'auteur du but Vagnoman marque contre son camp (3-1) ;

  • 82e minute : Aleksandar Pavlović alourdit le score d'une superbe frappe (4-1) ;

  • 90+2e minute : Dans les arrêts de jeu, la nouvelle recrue Luis Díaz scelle le score final (5-1).

Feuille de match : Bayern Munich – VfB Stuttgart 5-1

  • Compétition : Bundesliga, 1ère journée

  • Buts : Upamecano (21e), Olise (55e), Vagnoman (57e c.s.c.), Pavlović (82e), Luis Díaz (90+2e) — Vagnoman (52e).

Composition du Bayern :

Manuel Neuer, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Alphonso Davies (Josip Stanišić, 74e), Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Brown (Ismael Saibari, 61e), Luis Díaz, Harry Kane (Karl, 84e).

Un départ en force dans la course au titre

Dès la première journée, le Bayern a montré un jeu offensif et convaincant, prouvant qu'il n'a aucune intention de céder son titre cette saison. Le but de la nouvelle recrue Luis Díaz dès son premier match officiel confirme la richesse offensive des Munichois.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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