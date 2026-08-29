Maresca révèle ses secrets tactiques après la victoire 4-1 d'hier

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Maresca révèle ses secrets tactiques après la victoire 4-1 d'hier

Lors de la 2e journée de Premier League, le champion en titre Manchester Citya remporté une victoire large et convaincante 4-1 sur le terrain de Crystal Palace. Après ce déplacement difficile, l'entraîneur des « Citizens », Enzo Maresca, s'est exprimé sur la performance de l'équipe, les actions individuelles des joueurs et les ajustements tactiques.

L'entraîneur principal a souligné que jouer au Selhurst Park est toujours sous pression, mais que ses joueurs ont réussi à prendre le contrôle total du match.

« L'intensité et la soif de victoire m'ont ravi »

Enzo Maresca a évalué positivement le déroulement de la rencontre et le rythme global de l'équipe :

  • Début difficile et contrôle : « Il est très difficile de jouer sur ce terrain, nous le savions bien avant le début de la rencontre. Tout le monde en a été témoin dans les premières minutes. Malgré cela, nous avons ensuite pris l'initiative et contrôlé le match ;

  • Esprit d'équipe : L'intensité sur le terrain, la vitesse et la grande soif de victoire des gars m'ont beaucoup satisfait », a déclaré le technicien italien.

Le récital de Rayan Cherki : « Il n'a pas seulement marqué, il a aussi neutralisé le leader adverse »

Les actions de la nouvelle recrue Rayan Cherki, auteur d'un doublé, ont été particulièrement saluées par l'entraîneur :

  • Efficacité constante : « Cherki nous aide énormément et nous apportera beaucoup à l'avenir. C'est un joueur de haut niveau : après avoir délivré 2 passes décisives contre Bournemouth lors du match précédent, il a marqué 2 buts aujourd'hui ;

  • Jeu sans ballon et discipline tactique : Mais le plus important, c'est que Rayan a fait un travail fantastique sans ballon. Il a contrôlé Adam Wharton, la figure centrale de l'adversaire, et a fourni un effort défensif considérable. »

Le problème et la solution pour la position de Phil Foden

L'entraîneur a également commenté le rôle de la star de l'équipe, Phil Foden, qui joue sur l'aile :

  • Entre l'aile et le centre : « Foden s'adapte progressivement à jouer sur l'aile. Nous savons qu'il n'est pas un ailier de métier, mais nous cherchons des solutions pour le bien de l'équipe ;

  • Liberté dans l'axe : Dans les 10-15 dernières minutes du match, lorsqu'il est passé dans l'axe, il était immédiatement évident que cette position lui convenait beaucoup mieux. Néanmoins, son attitude envers l'entraînement et les instructions est excellente, et c'est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. »

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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