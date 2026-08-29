Maresca révèle ses secrets tactiques après la victoire 4-1 d'hier

Lors de la 2e journée de Premier League, le champion en titre Manchester Citya remporté une victoire large et convaincante 4-1 sur le terrain de Crystal Palace. Après ce déplacement difficile, l'entraîneur des « Citizens », Enzo Maresca, s'est exprimé sur la performance de l'équipe, les actions individuelles des joueurs et les ajustements tactiques.

L'entraîneur principal a souligné que jouer au Selhurst Park est toujours sous pression, mais que ses joueurs ont réussi à prendre le contrôle total du match.

« L'intensité et la soif de victoire m'ont ravi »

Enzo Maresca a évalué positivement le déroulement de la rencontre et le rythme global de l'équipe :

Début difficile et contrôle : « Il est très difficile de jouer sur ce terrain, nous le savions bien avant le début de la rencontre. Tout le monde en a été témoin dans les premières minutes. Malgré cela, nous avons ensuite pris l'initiative et contrôlé le match ;

Esprit d'équipe : L'intensité sur le terrain, la vitesse et la grande soif de victoire des gars m'ont beaucoup satisfait », a déclaré le technicien italien.

Le récital de Rayan Cherki : « Il n'a pas seulement marqué, il a aussi neutralisé le leader adverse »

Les actions de la nouvelle recrue Rayan Cherki, auteur d'un doublé, ont été particulièrement saluées par l'entraîneur :

Efficacité constante : « Cherki nous aide énormément et nous apportera beaucoup à l'avenir. C'est un joueur de haut niveau : après avoir délivré 2 passes décisives contre Bournemouth lors du match précédent, il a marqué 2 buts aujourd'hui ;

Jeu sans ballon et discipline tactique : Mais le plus important, c'est que Rayan a fait un travail fantastique sans ballon. Il a contrôlé Adam Wharton, la figure centrale de l'adversaire, et a fourni un effort défensif considérable. »

Le problème et la solution pour la position de Phil Foden

L'entraîneur a également commenté le rôle de la star de l'équipe, Phil Foden, qui joue sur l'aile :