Miracle dans le temps additionnel : le PSG évite le désastre après avoir été mené 0-2 !

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Miracle dans le temps additionnel : le PSG évite le désastre après avoir été mené 0-2 !

Lors du match d'ouverture de la 2e journée de Ligue 1, le champion en titre, le PSG, a disputé une rencontre dramatique et intense à l'extérieur face au LOSC. Menés 0-2 à la 84e minute, les Parisiens ont fait preuve d'une volonté de fer dans le temps additionnel pour échapper à une défaite certaine.

Un retournement de situation dramatique dans les arrêts de jeu

La rencontre a débuté sous la domination et les attaques tranchantes des locaux. Les Lillois ont trompé la vigilance de Matvey Safonov à deux reprises, semblant sceller la victoire :

  • 21e minute : Haraldsson ouvre le score (1-0) ;

  • 84e minute : Bakwa double la mise, mettant les Parisiens dans une situation critique (2-0) ;

  • 90+1e minute : Le milieu de terrain portugais Vitinha réduit l'écart et relance le suspense (2-1) ;

  • 90+5e minute : Le capitaine Marquinhos transforme une ultime offensive dans les derniers instants pour sauver son équipe de la défaite (2-2).

Feuille de match : LOSC – PSG 2-2

  • Compétition : Ligue 1, 2e journée

  • Buteurs : Haraldsson (21), Bakwa (84) — Vitinha (90+1), Marquinhos (90+5).

Compositions d'équipe :

  • LOSC : Ozer, Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud, André (Mukau, 61), Bentaleb, Haraldsson, Mbappé, Correia (Perrin, 61), Giroud.

  • PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Ruiz (Digne, 72), Zaïre-Emery, Beraldo (Godts, 63), Akliouche (Fernandes, 78), Vitinha, Torres, Doué (Kvaratskhelia, 46).

Classement après la 2e journée

Pour le géant parisien, qui enchaîne les matchs nuls en ce début de championnat, la saison ne s'annonce pas aussi facile que prévu :

  • PSG : Avec 2 points en 2 rencontres, le club occupe la 6e place du classement ;

  • LOSC : Avec 4 points en 2 matchs, le club est actuellement en tête du championnat de France.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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