6 points en 2 matchs : le Milan démarre fort dans la course au titre !

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6 points en 2 matchs : le Milan démarre fort dans la course au titre !

Dans le cadre de la 2e journée de Serie A, le Milan a accueilli Venise à San Siro. Lors d'un match intense et disputé, les hôtes ont assuré une victoire convaincante 2-0, s'emparant ainsi seuls de la tête du classement.

Des frappes décisives en seconde période

La première mi-temps a été marquée par une défense compacte des visiteurs et un jeu haché par les fautes. Cependant, après la pause, les Rossoneri ont accentué la pression pour atteindre leur objectif :

  • 69e minute : L'attaquant portugais Gonçalo Ramos a profité d'une faille dans la défense adverse pour ouvrir le score (1-0) ;

  • 89e minute : En fin de match, le défenseur de Venise, Haps, a commis une erreur inattendue en marquant contre son camp, scellant ainsi le score (2-0).

Feuille de match : Milan – Venise 2-0

  • Compétition : Serie A, 2e journée

  • Buts : Gonçalo Ramos (69e), Haps (89e c.s.c.).

Compositions d'équipe :

  • Milan : Mike Maignan, Mario Gila (Matteo Gabbia, 87e), Strahinja Pavlović, Koni De Winter, Samuel Chukwueze, Luka Modrić (Ardon Jashari, 74e), Yunus Musah, Davide Bartesaghi (Pervis Estupiñán, 87e), Ruben Loftus-Cheek (Alexis Saelemaekers, 59e), Ibrahim Sissoko (Adrien Rabiot, 59e), Gonçalo Ramos.

  • Venise : Stanković, Schingtienne, Bella, Franjić (Haps, 45+3e), Haps, Pérez (Rrahmani, 80e), Busio, Bašić, Haps (Correia, 66e), Yeboah (Lauberbach, 80e), Adams.

Classement après la 2e journée

En célébrant sa deuxième victoire consécutive, le Milan réalise un parcours parfait dans la course au titre :

Rang

Club

Matchs

Points

1

Milan

2

6

12

Venise

2

1

Grâce à ce succès, le Milan totalise 6 points et prend seul la tête de la Serie A. Venise, avec 1 point, occupe la 12e place.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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