Bonne nouvelle de Lausanne : les judokas ouzbeks remportent l'argent et le bronze au Grand Chelem
L'équipe nationale d'Ouzbékistan réalise une belle performance lors du prestigieux tournoi de Grand Chelem de judo, qui se déroule à Lausanne, en Suisse. Durant les deux premiers jours de cette compétition réunissant les meilleurs judokas mondiaux, nos compatriotes ont enrichi le palmarès de l'équipe nationale avec 2 médailles.
Les judokas ouzbeks, engagés dans les catégories de poids légers et moyens, ont livré des combats intenses pour monter sur le podium.
28 août : Première médaille de bronze pour Samandar Kochkarov
Lors de la première journée de compétition, notre talentueux judoka Samandar Kochkarov, engagé dans la catégorie des -60 kg, a décroché la première médaille pour la délégation ouzbèke :
Combat intense pour la 3e place : Dans le match décisif pour la médaille, Kochkarov a affronté son rival de toujours, le Kazakh Sherzod Davlatov ;
Une victoire convaincante : Dominant lors d'un combat acharné, Samandar a vaincu son adversaire et a remporté la médaille de bronze du tournoi du Grand Chelem.
29 août : Arslonbek Tojiyev en finale et médaille d'argent
Lors de la deuxième journée, Arslonbek Tojiyev, qui combattait dans la catégorie des -81 kg, a offert une véritable démonstration de force aux spectateurs :
Un parcours victorieux jusqu'en finale : Après avoir enchaîné les victoires éclatantes lors des phases éliminatoires, notre compatriote a décroché son ticket pour la finale ;
Le combat pour l'or : Dans le combat final, Tojiyev a affronté le talentueux judoka kazakh Abylaikhan Zhubanazar. Malgré une belle résistance, il s'incline et remporte la médaille d'argent du tournoi de Lausanne.
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