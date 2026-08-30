Bonne nouvelle de Lausanne : les judokas ouzbeks remportent l'argent et le bronze au Grand Chelem

L'équipe nationale d'Ouzbékistan réalise une belle performance lors du prestigieux tournoi de Grand Chelem de judo, qui se déroule à Lausanne, en Suisse. Durant les deux premiers jours de cette compétition réunissant les meilleurs judokas mondiaux, nos compatriotes ont enrichi le palmarès de l'équipe nationale avec 2 médailles.

Les judokas ouzbeks, engagés dans les catégories de poids légers et moyens, ont livré des combats intenses pour monter sur le podium.

28 août : Première médaille de bronze pour Samandar Kochkarov

Lors de la première journée de compétition, notre talentueux judoka Samandar Kochkarov, engagé dans la catégorie des -60 kg, a décroché la première médaille pour la délégation ouzbèke :

Combat intense pour la 3e place : Dans le match décisif pour la médaille, Kochkarov a affronté son rival de toujours, le Kazakh Sherzod Davlatov ;

Une victoire convaincante : Dominant lors d'un combat acharné, Samandar a vaincu son adversaire et a remporté la médaille de bronze du tournoi du Grand Chelem.

29 août : Arslonbek Tojiyev en finale et médaille d'argent

Lors de la deuxième journée, Arslonbek Tojiyev, qui combattait dans la catégorie des -81 kg, a offert une véritable démonstration de force aux spectateurs :