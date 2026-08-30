L'Inter Miami bat Montréal, Messi inscrit un quadruplé

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L'Inter Miami bat Montréal, Messi inscrit un quadruplé

L'Inter Miami a remporté une victoire convaincante contre Montréal lors de son dernier match de MLS. Lors de la rencontre disputée au Nu Stadium, le score a été ouvert par Casemiro à la 20e minute. Fabian Herbers a inscrit l'unique but de Montréal à la 37e minute. Cependant, l'Inter Miami a dominé le reste de la partie : Lionel Messi a marqué aux 40e, 52e, 83e et 90+6e minutes, tandis que Luis Suárez a marqué à la 80e minute et Alexander Shaw à la 89e minute pour alourdir le score.

Les hôtes ont créé plus d'occasions autour de la surface adverse tout au long du match. L'Inter Miami a effectué 18 tirs, dont 12 cadrés. Montréal a tenté 6 frappes, dont 5 cadrées.

Les statistiques de possession de balle ont également été en faveur de l'Inter Miami. L'équipe a eu 55 % de possession, contre 45 % pour Montréal. En termes de passes, les locaux en ont effectué 591 contre 398 pour les visiteurs. La précision des passes était de 91 % et 90 % respectivement.

Lors du match, l'Inter Miami a commis 10 fautes et Montréal 11. Les locaux ont reçu 1 carton jaune, contre 2 pour les visiteurs. Aucun carton rouge n'a été distribué. Les deux équipes ont obtenu 6 corners chacune et aucun hors-jeu n'a été signalé.

Inter MiamiMontréalLionel MessiFabian HerbersAlexander Shaw
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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