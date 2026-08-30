Victoire écrasante 7-1 de l'Inter Miami : Messi signe un quadruplé

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Victoire écrasante 7-1 de l'Inter Miami : Messi signe un quadruplé

Tôt ce matin, le 30 août, heure de Tachkent, le choc de la journée de MLS s'est déroulé au « Nu Stadium ». Après avoir perdu des points lors des dernières journées, l'Inter Miamia offert un véritable festival de buts devant ses supporters, inscrivant 7 buts contre Montréal pour une victoire éclatante de 7-1.

Grâce à ce succès éclatant, le club de Miami met fin de manière spectaculaire à sa série de quatre matchs sans victoire en MLS.

Le premier but de Casemiro et le quadruplé irrésistible de Messi

Dès les premières minutes, la rencontre a été marquée par la domination totale des hôtes et des attaques dangereuses successives :

  • Le premier but de Casemiro en MLS : À la 20e minute, la nouvelle star de l'équipe, le milieu de terrain brésilien expérimenté Casemiro, a ouvert le score après une passe précise de Telasco Segovia, célébrant ainsi son premier but en MLS ;

  • La réponse des visiteurs : Bien que le milieu de terrain de Montréal, Fabian Gerbers, ait rétabli l'équilibre à la 37e minute (1-1), la joie des visiteurs fut de courte durée ;

  • Le récital personnel de Messi : Redonnant l'avantage à son équipe juste avant la fin de la première mi-temps, Lionel Messi a été inarrêtable en seconde période, inscrivant un total de 4 buts (quadruplé). Luis Suárez et Rodrigo De Paul lui ont délivré des passes décisives ;

  • Le point final par Suárez et Shaw : Messi a également offert une passe décisive à son ami uruguayen Luis Suárez pour inscrire son nom au tableau d'affichage. L'un des derniers buts a été marqué par le milieu de terrain américain Alexander Shaw, entré en jeu en tant que remplaçant.

Situation au classement : L'Inter Miamiparmi les leaders

Cette large victoire est cruciale pour les hommes de Gerardo Martino afin de consolider leur position au classement :

  • 2e place dans la Conférence Est : Après 22 matchs, l'Inter Miami porte son total à 42 points et occupe solidement la 2e place du classement de la Conférence Est ;

  • Montréal en bas de tableau : Avec 21 points, le club canadien reste à la dernière place, la 14e, de la conférence.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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