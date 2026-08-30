Lens battu à l'extérieur, Brest arrache le nul à la 95e minute (Résultats complets)

Plusieurs rencontres de la 2e journée du championnat de France ont été marquées par une intensité et des résultats inattendus. Dans l'un des chocs de la journée, l'Olympique Lyonnais a accueilli Le Havre et a réussi à rétablir l'équilibre juste avant la fin du match (1:1).

Le RC Lens, prétendant aux places européennes, s'est incliné 1:2 sur le terrain de Strasbourg, perdant ainsi des points précieux.

La ténacité de Lyon et le doublé de Strasbourg

Les principales confrontations de la journée ont été riches en rebondissements :

Lyon — Le Havre (1:1) : Bien que Samatta ait donné l'avantage aux visiteurs à la 74e minute, Lyon n'a pas abdiqué et a évité la défaite grâce à un but d'Openda à la 87e minute. Les Lyonnais comptent désormais 4 points et luttent pour le haut du tableau ;

Strasbourg — Lens (2:1) : Malgré l'ouverture du score de Thauvin sur penalty à la 38e minute, Yassin a signé un doublé en seconde période (48e et 85e minutes) pour offrir une victoire renversante à son équipe ;

Brest — Toulouse (2:2) : Brest a arraché un match nul héroïque grâce à un but d'Ajorque à la 90+5e minute.

Ligue 1. Tous les résultats de la 2e journée

Compte-rendu des matchs du 29 août :