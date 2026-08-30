Première médaille aux Championnats du monde : Artur Guliyev remporte l'argent pour l'Ouzbékistan

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Première médaille aux Championnats du monde : Artur Guliyev remporte l'argent pour l'Ouzbékistan

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a décroché sa première médaille aux Championnats du monde de canoë-kayak, organisés à Poznań, en Pologne. Dans cette compétition acharnée réunissant les meilleurs athlètes de la planète, notre compatriote a une fois de plus fait preuve d'une grande maîtrise pour monter sur le podium mondial.

Selon le service de presse du Comité National Olympique (CNO), Artur Guliyev, engagé dans l'épreuve de canoë monoplace sur 200 mètres, a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position après une lutte intense, s'adjugeant ainsi la médaille d'argent des Championnats du monde.

Sprint de 200 mètres et deuxième marche du podium

La finale du 200 mètres, l'une des épreuves les plus rapides et les plus disputées de la compétition, s'est déroulée comme suit :

  • Départ fulgurant et combat : Ayant atteint une vitesse élevée dès les premières secondes de la course de sprint, l'athlète ouzbek a foncé vers la ligne d'arrivée parmi les leaders ;

  • Arrivée en argent : En franchissant la ligne d'arrivée en deuxième position, Artur Guliyev a ouvert le compteur de médailles de la délégation ouzbèke à Poznań et a offert une précieuse médaille d'argent au trésor de l'équipe.

La 4e médaille d'Artur Guliyev aux championnats du monde

Ouzbek Ce succès du talentueux céiste confirme une fois de plus sa riche expérience et son haut niveau sur la scène internationale :

  • Une riche collection aux Championnats du monde : Auparavant, Artur Guliyev comptait déjà 2 médailles d'or et 1 médaille de bronze aux championnats du monde ;

  • 4e médaille mondiale : L'argent remporté à Poznań devient la quatrième médaille individuelle de notre compatriote aux Championnats du monde, renforçant ainsi sa place parmi l'élite mondiale.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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