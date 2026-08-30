Une star de Liverpool rejoint City : les détails du méga-transfert à 85 millions
L'un des accords les plus inattendus et sensationnels du mercato estival en Premier League est sur le point d'être conclu. L'ailier offensif de Liverpool, Cody Gakpo, a pris sa décision finale parmi les clubs intéressés et a accepté de poursuivre sa carrière sous la direction de Pep Guardiola à Manchester City.
Selon le prestigieux média The Athletic , Tottenham avait également manifesté un intérêt sérieux pour le joueur néerlandais, mais l'ailier de 27 ans a finalement opté pour le club mancunien.
85 millions de livres et la condition principale de Liverpool
La phase décisive des négociations entre les deux grands clubs est en cours :
L'offre généreuse de City : La direction deManchester City a accepté de payer 85 millions de livres sterling pour le transfert du joueur néerlandais ;
La position des Merseysiders : Liverpool est également prêt à accepter cette offre financière colossale, mais pose une condition importante : le transfert sera validé dès que le club aura trouvé un remplaçant offensif pour Gakpo ;
Gain financier : La vente du joueur, acheté au PSV en décembre 2022 pour 44 millions de livres bonus inclus, rapportera aux Merseysiders un bénéfice net presque doublé.
Les statistiques de Gakpo à Anfield
Lors de son passage chez les Merseysiders, Cody Gakpo a laissé une empreinte importante en tant qu'arme offensive clé :
180 matchs officiels : L'ailier néerlandais a porté le maillot des « Reds » à 180 reprises toutes compétitions confondues ;
50 buts et polyvalence : Il a inscrit 50 buts, évoluant avec succès aussi bien sur les ailes qu'en pointe de l'attaque.
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