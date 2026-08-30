Kamoliddin Tojiyev s'exprime ouvertement sur la défaite contre Neftchi, les rumeurs de démission et le sponsoring

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Kamoliddin Tojiyev s'exprime ouvertement sur la défaite contre Neftchi, les rumeurs de démission et le sponsoring

Le choc central des huitièmes de finale de la Coupe d'Ouzbékistan à Fergana s'est soldé par un échec pour le club de la capitale, Pakhtakor. Battus 0-1 par leur rival historique, Neftchi, les « Lions » quittent la compétition dès les huitièmes. À l'issue de la rencontre, l'entraîneur principal de l'équipe, Kamoliddin Tojiyev a répondu en détail aux questions les plus incisives des journalistes lors de la conférence de presse.

Selon l'entraîneur, le sort du derby d'aujourd'hui s'est joué sur l'unique occasion de but créée sur le terrain.

Rumeurs de démission et « dernière chance »

Concernant les informations circulant dans les médias selon lesquelles ce match représentait une « dernière chance » pour Tojiyev, l'entraîneur a répondu :

  • Relations avec la direction : « Je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs, la direction du club n'a jamais soulevé une telle question ;

  • Projets d'avenir : Nous nous battrons avec Pakhtakor jusqu'au bout. De nombreux matchs importants nous attendent, notamment en Superliga et en Ligue des champions de l'AFC. Pour l'instant, je suis ici et je reste solidaire de l'équipe », a-t-il souligné.

Jahongir Ortiqxo‘jayev et la situation financière du club

Les inquiétudes concernant les changements au sein de la direction de Pakhtakor, les joueurs aux salaires élevés et les éventuelles interdictions de transfert de la FIFA ont également été clarifiées :

  • Question du sponsoring : « Pour l'instant, il n'y a aucune information officielle sur un changement de direction. Jusqu'à ce jour, Jahongir aka Ortiqxo‘jayev reste le sponsor de l'équipe. Personne n'a dit qu'ils arrêteraient leur soutien. Pour le moment, tout reste en place », a déclaré Kamoliddin Tojiyev.

Changements forcés, problèmes de finition et méforme des légionnaires

Les problèmes tactiques rencontrés durant le match et les lacunes en attaque ont été analysés :

  • Deux blessures en première mi-temps : Le calendrier du championnat est très chargé et l'équipe joue tous les 3 ou 4 jours. Les deux changements forcés survenus en première période ont eu un impact négatif sur les plans tactiques ;

  • Manque de réussite des attaquants : « L'équipe joue bien et crée de nombreuses occasions, mais nous ne marquons pas. Même Sardor Sobirxo‘jayev n'a pas pu convertir une situation de face-à-face. Les nouveaux attaquants étrangers font des efforts, mais nous sommes actuellement en difficulté devant le but et nous travaillons sérieusement là-dessus. »

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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