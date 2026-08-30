Le FC Barcelone vend Héctor Fort à la Real Sociedad, mais avec une clause importante !

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Le FC Barcelone vend Héctor Fort à la Real Sociedad, mais avec une clause importante !

Le club espagnol du FC Barcelone a conclu une nouvelle transaction majeure lors du mercato estival. Les Catalans ont officiellement annoncé le transfert de leur joueur formé au club, le latéral droit de 20 ans Héctor Fort, vers le club de Saint-Sébastien, Real Sociedad.

Sans dire adieu définitivement au talentueux défenseur, les « Blaugranas » ont réussi à inclure plusieurs clauses spéciales stratégiquement cruciales dans le contrat.

8 millions d'euros, 50 % de part et une option de rachat de 20 millions d'euros

Les détails financiers et les clauses du contrat sont les suivants :

  • Montant du transfert : Selon les informations diffusées précédemment, la Real Sociedad versera environ 8 millions d'euros au FC Barcelone pour le jeune défenseur ;

  • Option de rachat (Buy-back) : Le FC Barcelone a conservé le droit de racheter directement Héctor Fort à la Real Sociedad à l'avenir pour 20 millions d'euros ;

  • 50 % sur la plus-value à la revente : Si le club basque vend le joueur à une autre équipe, 50 % du montant du transfert futur iront directement dans les caisses du FC Barcelone.

Prêt à Elche et statistiques de Fort en Liga

La saison dernière, Héctor Fort a défendu les couleurs d'Elche en prêt afin de bénéficier d'un temps de jeu régulier :

  • 14 rencontres : Le jeune défenseur a disputé 14 matchs en Liga ;

  • 4 actions décisives : Malgré son poste, Fort a fait preuve d'une grande efficacité offensive, marquant 2 buts et délivrant 2 passes décisives à ses coéquipiers.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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