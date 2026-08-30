L'appareil attendu par les fans d'Apple : l'iPhone pliable sera présenté

La date de présentation de l'iPhone pliable, attendu par les fans d'Apple depuis des années, a été fixée. L'entreprise a officiellement annoncé qu'elle organiserait un événement le 9 septembre dédié à la présentation des nouveaux iPhone. C'est lors de cet événement que le premier smartphone pliable d'Apple devrait être dévoilé.

Pour l'instant, le nom officiel de l'appareil n'est pas connu. Cependant, les initiés et les publications spécialisées suggèrent qu'il pourrait s'appeler iPhone Ultra L'appareil devrait avoir une conception qui s'ouvre comme un livre.

À quoi ressemblera le premier iPhone pliable d'Apple ?

Selon les informations qui circulent, le nouveau smartphone aura un design totalement différent des iPhone classiques.

Principales caractéristiques supposées :

écran externe — 5,5 pouces environ ;

écran interne ouvert — 7,8 pouces environ ;

conception — s'ouvre latéralement comme un livre ;

épaisseur une fois ouvert — environ 4,5 mm ;

protection biométrique — pourrait intégrer Touch ID au lieu de Face ID ;

caméras arrière — un système à deux modules est attendu.

Le plus grand avantage du nouvel appareil pourrait être la possibilité de transformer un appareil de la taille d'un smartphone en un grand écran proche d'une tablette une fois ouvert.

Le prix pourrait dépasser les 2 000 $

Le prix de l'iPhone pliable est l'une des questions qui intéresse le plus les fans d'Apple.

Selon les informations actuelles, le prix de départ de l'appareil pourrait être d'environ 2 000 $ ou plus . Certaines estimations suggèrent que les versions avec une capacité de stockage élevée pourraient atteindre 2 500 $ à 3 000 $.

C'est pourquoi il devrait être l'un des modèles d'iPhone les plus chers de l'histoire d'Apple.

Le premier iPhone pliable d'Apple pourrait marquer le début d'une nouvelle catégorie de produits pour l'entreprise.

La question la plus intéressante : quand pourra-t-on l'acheter ?

Apple devrait présenter l'appareil le 9 septembre, mais la date de présentation et la date de commercialisation pourraient être différentes.

Certains rapports indiquent qu'en raison de la complexité de la production, la vente de l'iPhone pliable pourrait commencer après la présentation. Apple a utilisé une approche similaire avec l'iPhone X en 2017.

Il existe également des rapports selon lesquels l'appareil pourrait être produit en quantité limitée et initialement lancé sur certains marchés. Cependant, ces informations n'ont pas encore été officiellement confirmées.

Une nouvelle ère pour Apple ?

Sur le marché des smartphones pliables, Samsung et d'autres fabricants sont en concurrence depuis plusieurs années. Apple, quant à lui, a longtemps retardé son entrée sur ce segment.

Désormais, le premier iPhone pliable de l'entreprise devrait faire son apparition le 9 septembre.

Si les informations qui circulent sont confirmées, les fans d'Apple verront non seulement un nouveau modèle d'iPhone, mais aussi le premier smartphone pliable de l'histoire de l'entreprise. La grande question reste ouverte : Apple pourra-t-il transformer le marché des smartphones pliables avec un appareil dont le prix dépasse les 2 000 $ ?