Un talent du Real Madrid en route pour la Premier League : Manuel Ángel tout proche de Fulham

Le Real Madrid continue d'envoyer ses jeunes talents formés au club vers la Premier League. Le milieu de terrain espagnol de 22 ans, Manuel Ángel, devrait prochainement rejoindre le club londonien de Fulham.

Le prestigieux Diario AS rapporte que les négociations entre les deux clubs sont entrées dans leur phase finale et que les parties ont presque conclu un accord total sur le transfert.

La stratégie « classique » du Real et le facteur Arbeloa

Ce transfert attire l'attention pour plusieurs aspects importants :

Un pourcentage important sur la revente : Comme pour les transferts de Gonzalo García et César Palacios, partis d'Espagne vers l'Angleterre, le Real Madrid conservera un pourcentage significatif sur une future revente de Manuel Ángel.

Le facteur Arbeloa : Le rôle de l'entraîneur a été décisif dans le choix du jeune milieu de terrain pour le club londonien. Álvaro Arbeloa, ancien joueur du Real Madrid et ex-entraîneur des équipes de jeunes du club, a pris les commandes de Fulham en juillet.

Statistiques et valeur marchande du joueur

Manuel Ángel a attiré l'attention des experts grâce à ses performances brillantes au sein du système madrilène :