Un produit du centre de formation de Barcelone rejoint la Real Sociedad

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Un produit du centre de formation de Barcelone rejoint la Real Sociedad

Le club espagnol du FC Barcelone a fait ses adieux à son jeune défenseur Héctor Fort, le transférant à la Real Sociedad. Ce transfert constitue une nouvelle étape pour le club catalan afin de maintenir son équilibre financier. C'est ce que rapporte Goal.com indique. rapporte.

Selon les informations diffusées par Goal.com, le montant du transfert s'élève à environ 8 millions d'euros. Le joueur de 20 ans, issu de l'académie de La Masia, a signé un contrat longue durée de cinq ans avec le club basque, courant jusqu'en 2031.

Détails du transfert et garanties futures

La Real Sociedad a fait preuve d'activité lors des derniers jours du mercato, devançant le Borussia Dortmund pour s'attacher les services du défenseur. Héctor Fort a déjà observé depuis les tribunes la victoire de sa nouvelle équipe contre l'Espanyol en championnat d'Espagne.

Néanmoins, la direction du FC Barcelone a inclus une clause de rachat de 20 millions d'euros dans l'accord, en prévision des intérêts futurs. Les Catalans ont également conservé un droit sur un pourcentage en cas de revente du joueur. Fort avait passé la saison dernière sous les couleurs d'Elche.

Un coup dur émotionnel pour Lamine Yamal

Ce transfert représente une perte émotionnelle importante pour la star du FC Barcelone, Lamine Yamal. Selon le journaliste espagnol Jota Jordi, Yamal et Fort étaient très proches, leur relation pouvant être qualifiée de fraternelle.

Selon la source, le départ de l'ami proche de Yamal affecte son moral. Auparavant, la frustration du joueur après son remplacement lors du match contre Elche avait suscité des discussions.

Cependant, l'entraîneur Hansi Flick a clarifié la situation, expliquant que le mécontentement de Yamal n'était pas lié à des problèmes au sein de l'équipe, mais à une légère gêne physique et à des maux de tête. L'entraîneur a rappelé que le joueur venait tout juste de reprendre l'entraînement après une pause de trois semaines.

Le nettoyage de l'effectif se poursuit au sein du club catalan afin d'améliorer la situation financière. Si le départ d'Héctor Fort marque la fin d'une ère d'une décennie, d'autres jeunes talents devraient quitter le club dans les prochains jours.

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Jahongir Tursunov
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