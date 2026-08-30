MLS : Lewandowski brille avec un « but + passe décisive » lors du nul du Chicago Fire

Le Lumen Field aux États-Unis a accueilli un match intense et riche en buts lors de la dernière journée de MLS. Le club local, les Seattle Sounders, a reçu l'un des leaders de la Conférence Est, le Chicago Fire. La rencontre, marquée par les performances offensives des deux équipes, s'est soldée par un match nul spectaculaire de 2-2.

Le match a été dominé par la classe du joueur vedette polonais du Chicago Fire, Robert Lewandowski, et le talent de l'attaquant des locaux, Dejan Joveljić.

Duel de buteurs : le doublé de Joveljić et la maîtrise de Lewandowski

Le choc intense sur le terrain a été marqué par les faits suivants :

Le leadership de Lewandowski : Pour le Chicago Fire, le leader de l'équipe et buteur polonais expérimenté, Robert Lewandowski, a non seulement marqué, mais a également délivré une passe décisive à son coéquipier Maren Haile-Selassie ;

La réponse de Joveljić : L'attaquant serbe des Seattle Sounders, Dejan Joveljić, a inscrit les deux buts des locaux, signant ainsi un nouveau doublé important.

Série de 10 matchs sans victoire et situation au classement

Ce nul a eu des conséquences différentes sur la position des équipes au classement :