MLS : Lewandowski brille avec un « but + passe décisive » lors du nul du Chicago Fire

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MLS : Lewandowski brille avec un « but + passe décisive » lors du nul du Chicago Fire

Le Lumen Field aux États-Unis a accueilli un match intense et riche en buts lors de la dernière journée de MLS. Le club local, les Seattle Sounders, a reçu l'un des leaders de la Conférence Est, le Chicago Fire. La rencontre, marquée par les performances offensives des deux équipes, s'est soldée par un match nul spectaculaire de 2-2.

Le match a été dominé par la classe du joueur vedette polonais du Chicago Fire, Robert Lewandowski, et le talent de l'attaquant des locaux, Dejan Joveljić.

Duel de buteurs : le doublé de Joveljić et la maîtrise de Lewandowski

Le choc intense sur le terrain a été marqué par les faits suivants :

  • Le leadership de Lewandowski : Pour le Chicago Fire, le leader de l'équipe et buteur polonais expérimenté, Robert Lewandowski, a non seulement marqué, mais a également délivré une passe décisive à son coéquipier Maren Haile-Selassie ;

  • La réponse de Joveljić : L'attaquant serbe des Seattle Sounders, Dejan Joveljić, a inscrit les deux buts des locaux, signant ainsi un nouveau doublé important.

Série de 10 matchs sans victoire et situation au classement

Ce nul a eu des conséquences différentes sur la position des équipes au classement :

  • La crise profonde de Seattle : Les Sounders n'ont pas gagné depuis 10 matchs consécutifs (8 défaites et 2 nuls). En raison de cette série noire entamée en mai, l'équipe reste à la 12e place de la Conférence Ouest avec 26 points après 21 rencontres ;

  • La marche stable de Chicago : Le Chicago Fire a porté sa série d'invincibilité à 5 matchs (3 victoires et 2 nuls) et totalise 37 points, se maintenant solidement à la 3e place du classement de la Conférence Est.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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