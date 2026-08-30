Drame total : Itauma au tapis, Hrgović devient le premier champion

Lors de la soirée organisée à Londres Queensberry la grande soirée de boxe du promoteur a été le théâtre de l'un des affrontements les plus dramatiques et sensationnels de l'année dans la catégorie des poids lourds. Dans le combat principal de la soirée, le prodige britannique invaincu de 21 ans, Moses Itauma, et l'expérimenté croate de 34 ans, Filip Hrgović, se sont affrontés pour le titre vacant et prestigieux de la ceinture mondiale IBF sur le ring.

Après avoir dominé les premiers rounds et envoyé son adversaire au tapis, le jeune Itauma a commis une erreur tactique majeure dans les derniers rounds, provoquant une véritable sensation sur le ring.

Du knockdown au 2e round à l'erreur du 8e round

L'intensité du combat a été élevée dès les premières secondes et le duel s'est déroulé comme suit :

Le départ fulgurant d'Itauma : Le boxeur britannique de 21 ans a entamé le combat très activement, envoyant son adversaire au tapis dès le 2e round sous une pluie de coups puissants ;

Vitesse et domination : Itauma a dominé en termes de vitesse, portant plusieurs coups précis et dangereux au menton de Hrgović, mais le boxeur croate expérimenté a résisté à cette pression intense ;

L'erreur fatale : À la dernière minute du 8e round, Itauma a lancé une série d'attaques prolongées pour tenter de conclure le combat avant la limite, épuisant toute son énergie. Hrgović, ayant encaissé ces coups, a commencé à renverser la vapeur.

Capitulation au 9e round et jet de l'éponge

Lors de la neuvième reprise, l'initiative est passée entièrement du côté de Filip Hrgović :

Le Britannique à bout de forces : Totalement épuisé, Itauma ne pouvait plus lever les bras, perdant l'équilibre et s'appuyant sur les cordes ;

La décision du coin : Alors que l'arbitre s'apprêtait à arrêter le combat, le coin de Moses Itauma a jeté l'éponge blanche sur le ring. L'arbitre a mis fin au duel — résultat officiel : 9e round, 2 minutes 27 secondes, victoire de Filip Hrgović par KO ;

Record historique : Grâce à cette victoire, Filip Hrgović a décroché la ceinture IBF des poids lourds, inscrivant son nom dans l'histoire en tant que premier champion du monde de l'histoire de la Croatie .

« Je perdais chaque round » : les aveux sincères de Hrgović

Ayant survécu aux coups lourds pour atteindre ce succès historique, Hrgović n'a pas caché son étonnement lors de l'interview sur le ring :