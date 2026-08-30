Islam Makhachev réagit au terrible KO d'Umar Nurmagomedov

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Islam Makhachev réagit au terrible KO d'Umar Nurmagomedov

Lors du combat principal de l'UFC Fight Night 286 à Shanghai, en Chine, la défaite par KO surprise d'Umar Nurmagomedov face à la star locale Song Yadong a provoqué une onde de choc dans le monde du MMA. Suite à cette défaite inattendue, le champion de l'UFC et leader de l'équipe Nurmagomedov, Islam Makhachev, a publié une déclaration émouvante sur les réseaux sociaux pour soutenir son coéquipier.

Makhachev a souligné que de telles épreuves font partie du parcours de chaque combattant et qu'Umar reviendra plus fort.

« Les épreuves font partie du chemin vers l'objectif » : le soutien sincère de Makhachev

Le détenteur de la ceinture UFC a posté une photo de son coéquipier sur sa page avec le message suivant :

  • Destin et épreuves : « Nous acceptons ce que le destin nous réserve. Il y a beaucoup d'épreuves sur le chemin vers l'objectif, mais je suis convaincu que tu les surmonteras, mon frère », a écrit Islam Makhachev ;

  • Une soirée difficile à Shanghai : Rappelons que, Umar Nurmagomedov a chuté dans l'octogone après un coup foudroyant de Song Yadong au 2e round du combat principal, subissant la première défaite avant la limite de sa carrière.

Le parcours et les statistiques d'Umar Nurmagomedov à l'UFC

Le combattant russe de 30 ans est resté invaincu pendant longtemps dans la division des poids légers, s'imposant comme l'un des principaux prétendants au titre :

  • Carrière professionnelle : Umar Nurmagomedov a débuté sa carrière en MMAen 2016 et combat sous la bannière de l'UFC depuis 2021 ;

  • Résultats dans l'octogone : Jusqu'à présent, dans la ligue la plus prestigieuse au monde, il a enregistré 8 victoires et 2 défaites.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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