Le smartphone compact BlueFox Aura A1 de 4,7 pouces est lancé en Chine

Dans un marché dominé par des téléphones de plus en plus grands, un appareil unique attirant l'attention des acheteurs a été présenté. Selon ixbt.com, la société Bluefox a lancé sur le marché chinois le smartphone BlueFox Aura A1, conçu pour une utilisation à une main et destiné à ceux qui n'apprécient pas les grands écrans. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cet appareil innovant ne pèse que 150 grammes et son dos en verre dépoli est proposé en blanc, noir et rose. L'une des principales caractéristiques de l'appareil est son écran LCD de qualité de 4,7 pouces avec une résolution de 1600×720 pixels, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 600 nit.

Des capacités modernes dans un boîtier compact

La partie matérielle de l'appareil est basée sur le processeur octa-core MediaTek Helio G100, offrant aux utilisateurs des performances élevées. Selon la version, le smartphone est équipé de 8 ou 12 GB de RAM LPDDR4X et de 128 ou 256 GB de stockage flash UFS 2.2. De plus, un emplacement séparé pour une carte mémoire TF allant jusqu'à 2 TB est prévu pour ceux qui souhaitent étendre le stockage.

Malgré ses dimensions réduites, les fabricants ont accordé une attention particulière au système de refroidissement. Le smartphone est équipé d'une chambre à vapeur de 1900 mm² qui empêche la surchauffe. Pour assurer l'autonomie, une batterie de 3500 mAh a été choisie, supportant une charge rapide de 18 W.

Caractéristiques de l'appareil photo et du logiciel

En ce qui concerne l'optique, l'appareil photo principal est doté d'un capteur OV64B40 de 64 mégapixels, tandis que la caméra frontale permet de prendre des photos avec une résolution de 16 mégapixels. Le nouveau smartphone fonctionne sous le système d'exploitation spécial FoxOS basé sur Android 16, parfaitement optimisé pour une utilisation à une main.

Le logiciel et le matériel de l'appareil incluent la fonction Dynamic Island, le lancement simultané de deux applications, l'enregistrement des appels, ainsi que des fonctionnalités comme le NFC et un port infrarouge. Pour la sécurité, un lecteur d'empreintes digitales est situé sur le panneau latéral, et le boîtier dispose d'un bouton physique intelligent dédié pour lancer des fonctions rapides.

Selon les prix sur le marché chinois, la version avec 8 GB de RAM et 128 GB de stockage coûte 1399 yuans. La version avec 12 GB de RAM et 256 GB de stockage est vendue à 1699 yuans.