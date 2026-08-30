Umar Nurmagomedov s'adresse à ses fans après un terrible K.-O.

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Umar Nurmagomedov s'adresse à ses fans après un terrible K.-O.

Accueilli par la ville chinoise de Shanghai, UFC Fight Night 286 lors du combat principal du tournoi, après avoir été mis K.-O. dans un duel acharné contre la star locale Song Yadong, Umar Nurmagomedov a brisé le silence quelques heures plus tard. Acceptant la première défaite avant la limite de sa carrière professionnelle, le combattant russe a exprimé sa gratitude envers tous ses fans via les réseaux sociaux et a montré qu'il n'était pas brisé mentalement.

L'athlète a déclaré que son état de santé était bon et a promis de revenir plus fort dans l'octogone après avoir tiré les leçons de ses erreurs.

« Merci à ceux qui ont pris de mes nouvelles » : Nurmagomedovet ses premières confidences

Umar Nurmagomedov a laissé une déclaration courte et significative sur sa page officielle des réseaux sociaux :

  • Sur sa santé : « Je vais bien. Un grand merci à tous ceux qui m'écrivent pour prendre de mes nouvelles ;

  • Erreurs et plan de retour : Je vais travailler sur mes erreurs et je reviendrai plus fort », a écrit le combattant de 30 ans.

Domination au 1er round et tournant inattendu

Le combat à Shanghai a été riche en événements dramatiques :

  • Les 5 premières minutes : Umar Nurmagomedov avait remporté le premier round selon les cartes de pointage des trois juges ;

  • Choc de têtes et coupure : Avant la situation décisive, une collision accidentelle a provoqué une coupure sérieuse au-dessus de l'œil droit de Song Yadong, le visage du combattant chinois étant couvert de sang ;

  • Le coup de foudre du deuxième round : Malgré une situation complexe, Song Yadong a surpris Umar lors d'une contre-attaque au deuxième round et a décroché la victoire par un K.-O. inattendu. Pour information, Umar n'avait perdu auparavant que l'année dernière Merab Dvalishvililors d'un combat pour le titre par une décision controversée des juges, et n'avait jamais été mis K.-O. de sa carrière.

Song Yadong vise la ceinture : Le vainqueur de Dvalishvili et Yan en ligne de mire ?

Célébrant sa deuxième victoire consécutive avant la limite, la star chinoise a révélé ses prochains projets :

  • Objectif principal — la ceinture : Song Yadong a exprimé son intention de disputer son prochain combat contre le vainqueur du duel pour le titre entre Merab Dvalishvili et Petr Yan ;

  • La trilogie à l'UFC 333 : Cette trilogie très attendue entre Dvalishvili et Yan aura lieu cette année le 24 octobre lors du tournoi UFC 333 à Abou Dabi. qui se terminera.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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